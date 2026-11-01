Antioquia se corona campeón absoluto del Campeonato Nacional de Atletismo con 433 puntos y 30 medallas

Resumen: Antioquia se coronó campeón absoluto del Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores 2026 en Bucaramanga, con 433 puntos y 30 medallas (10 de oro, 13 de plata y 7 de bronce), por delante de Valle del Cauca y Bogotá. Además, la Liga de Atletismo de Antioquia confirmó que Medellín será sede del Nacional en 2027, en el estadio Alfonso Galvis Duque.

Antioquia se consagró campeón absoluto del Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores 2026, al finalizar en el primer lugar de la clasificación general con 433 puntos, superando al Valle del Cauca, que ocupó la segunda posición con 396 unidades, y a Bogotá D.C., tercera con 354 puntos.

En el balance final, la delegación antioqueña conquistó 30 medallas: 10 de oro, 13 de plata y 7 de bronce, en un certamen que reunió a más de 500 atletas de 26 ligas del país y que se disputó del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el estadio de Atletismo La Flora de Bucaramanga.

Antioquia llegaba a esta cita como el actual campeón por puntos, sistema por el que se define el título, tras ganar la edición de 2025 en Armenia, y en Bucaramanga defendió la corona con una ventaja de 37 unidades sobre el Valle del Cauca.

Medallas por áreas:

Velocidad, relevos y vallas: 11 medallas (7 de oro y 4 de plata).

Pruebas múltiples: 3 medallas (1 de oro y 2 de plata).

Saltos: 5 medallas (2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce).

Fondo, semifondo y marcha: 4 medallas (2 de plata y 2 de bronce).

Lanzamientos: 7 medallas (4 de plata y 3 de bronce).

Foto: Redes Sociales

Una campaña destacada en Bucaramanga

La nómina antioqueña dejó varias actuaciones sobresalientes en la pista de La Flora. Pedro Ángel Agualimpia se colgó la medalla de oro en los 100 metros planos masculinos con un registro de 10.23 segundos, mientras que Jhonatan Julio Hoyos se impuso en los 400 metros con 45.81, como el único colombiano en bajar de los 46 segundos en la temporada 2026.

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En las pruebas múltiples brilló Zharick Martínez, ganadora del heptatlón con 5.643 puntos y reconocida como la atleta más completa del torneo. En los relevos, Antioquia se llevó el oro en el 4×100 mixto con 42.47 segundos y también en las cuartetas 4×100 de damas y de varones, mientras que Samuel Estrada se quedó con el primer lugar del salto con pértiga con una marca de 5,20 metros.

También subieron al podio por Antioquia Rosana Palacios, plata en los 400 metros damas con 53.72; la cuarteta del relevo mixto 4×400, plata con 3:22.37; Carolina Tabares, bronce en los 10.000 metros; Yainer Rodríguez, bronce en el lanzamiento de jabalina; Agustín Roldán, bronce en el salto con pértiga, y Andrés Melgizo, bronce en el lanzamiento de martillo.

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El campeonato, en el que se disputaron 48 medallas de oro, fue además clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales Córdoba y Sucre 2027, por lo que los resultados de Bucaramanga pesan doble para las delegaciones.

Medellín será sede del Campeonato Nacional de Atletismo en 2027

La celebración del título antioqueño llega acompañada de una noticia importante para el atletismo colombiano. El presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia, Jacobo de León Saldarriaga, confirmó que Medellín será sede del próximo Campeonato Nacional de Atletismo, en 2027, previo a los eventos internacionales.

El dirigente destacó la importancia de esta designación y extendió la invitación a los aficionados al deporte en general:

«Medellín será sede del próximo Campeonato Nacional, en 2027, previo a los eventos internacionales. Una gran oportunidad de vivir de cerca el mejor atletismo en la mejor pista del país».

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La designación representa una oportunidad para que la ciudad reciba nuevamente a los mejores atletas del país y para que los aficionados disfruten de una competencia de alto nivel en el estadio Alfonso Galvis Duque, el mismo escenario que en junio de 2026 recibió el Campeonato Panamericano de Atletismo.

Con el título nacional y la confirmación de Medellín como sede para 2027, el atletismo antioqueño cierra una destacada participación y proyecta nuevos retos para continuar fortaleciendo su liderazgo deportivo.

¡Antioquia, campeona absoluta del atletismo colombiano!