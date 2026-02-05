Puerto Antioquia inicia operaciones y marca un nuevo capítulo para el comercio exterior colombiano

Resumen: Puerto Antioquia inició operaciones comerciales en Turbo, consolidándose como una infraestructura clave para fortalecer la logística y el comercio exterior colombiano. Con tecnología moderna, capacidad multipropósito y una ubicación estratégica, el puerto impulsará la agroindustria, dinamizará la economía del Urabá y ampliará la conexión del país con los mercados internacionales.

Puerto Antioquia comenzó oficialmente sus operaciones comerciales este 5 de febrero en el municipio de Turbo, un hecho que marca un punto de inflexión para la logística portuaria del país y para el desarrollo económico del Urabá antioqueño. La entrada en funcionamiento de esta infraestructura posiciona a la región como un nuevo eje estratégico del comercio exterior colombiano desde el Caribe.

La terminal dispone de un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud, cinco posiciones de atraque y un calado operativo de 16,5 metros, condiciones que permiten la atención de buques tipo New Panamax. A esto se suma una plataforma terrestre de 38 hectáreas, dotada con patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas especializadas para distintos tipos de carga.

Infraestructura portuaria con capacidad de expansión

Puerto Antioquia fue diseñado como una terminal multipropósito, capaz de movilizar contenedores secos y refrigerados, granel seco, carga general, vehículos y carga sobredimensionada. En su fase inicial, tendrá una capacidad cercana a los siete millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliación conforme crezca la demanda del comercio internacional.

La operación está respaldada por tecnología de última generación, que incluye grúas STS y RTG eléctricas, sistemas de inspección no intrusiva y plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real, con funcionamiento continuo las 24 horas del día.

Uno de los principales atributos del puerto es su ubicación estratégica. Al estar aproximadamente 350 kilómetros más cerca de Medellín que otros puertos del Caribe, se proyecta una reducción significativa en las distancias logísticas, lo que podría traducirse en ahorros estimados entre el 33 % y el 58 % para exportadores e importadores, además de una disminución considerable en los tiempos de transporte desde los principales centros productivos del país.

Esto le podría interesar: Cierre preventivo en la vía Mutatá – Dabeiba por presunto cilindro con explosivos

Impulso a la agroindustria y a otros sectores productivos

La entrada en operación de Puerto Antioquia beneficiará de manera directa a la agroindustria, especialmente a cadenas productivas como el banano, el plátano, el aguacate, el café, el cacao, las flores y otros productos perecederos. De igual forma, facilitará la movilización de carga para el sector automotor, proyectos industriales y empresas de consumo masivo.

En materia de control y seguridad, el proyecto fue desarrollado bajo un enfoque de integración institucional, con sistemas de control de accesos, monitoreo permanente, trazabilidad digital y escáneres para la inspección de carga y contenedores.

Las operaciones se realizan en articulación con entidades del Gobierno nacional como la DIAN, la Policía Antinarcóticos, la DIMAR, el INVIMA, el ICA y los ministerios competentes.

Desarrollo regional y proyección del Urabá

Desde el ámbito institucional, el presidente de Puerto Antioquia, Alejandro Costa Posada, destacó que el éxito del proyecto está estrechamente ligado al impacto social en el territorio, al señalar que la infraestructura busca generar desarrollo económico y bienestar para las comunidades locales.

Por su parte, el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, afirmó que la operación portuaria moderna representa una oportunidad histórica para el municipio, al fortalecer su vocación logística y abrir nuevas posibilidades de crecimiento económico.

Con el inicio de operaciones de Puerto Antioquia, el Urabá antioqueño se perfila como un nuevo polo logístico del Caribe colombiano, ampliando la capacidad del país para competir en los mercados internacionales y fortaleciendo la conexión entre las regiones productivas y el comercio global.