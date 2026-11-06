Resumen: La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que visiten Cartagena durante las fiestas de Independencia (11 al 16 de noviembre). Advierte por aumento de hurtos, retenes ilegales al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza, posibles bloqueos en la vía a Barranquilla y riesgo de escopolamina. Recomienda transitar solo por vías principales, evitar multitudes, no parar taxis en la calle y no aceptar comidas ni bebidas de extraños.

Embajada de EE. UU. emite alerta de seguridad para las fiestas de Independencia de Cartagena

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió este viernes 6 de noviembre una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos de ese país que planeen visitar Cartagena durante las fiestas de Independencia, que se celebrarán en la capital de Bolívar entre el 11 y el 16 de noviembre.

En el comunicado, la sede diplomática les pidió a los estadounidenses mantener «un alto nivel de conciencia de seguridad» mientras recorren la ciudad, ante el aumento significativo de hurtos menores que se espera durante la semana de celebraciones, así como la posible instalación de retenes no autorizados y de confrontaciones para exigir dinero o objetos de valor.

La alerta también advierte que se esperan severas demoras en el tráfico por los numerosos cierres viales, desvíos y grandes aglomeraciones propias de la programación festiva.

El sector que la Embajada recomienda evitar

Uno de los puntos más concretos de la alerta es la recomendación de evitar las zonas ubicadas al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza. Según la Embajada, si el tránsito por esos barrios resulta necesario, se debe extremar la precaución, pues los residentes suelen establecer bloqueos viales ilegales para solicitar dinero a peatones y conductores.

La advertencia se extiende a la vía entre Cartagena y Barranquilla, que también podría verse afectada por bloqueos ilegales. Quienes viajen hacia o desde la capital del Atlántico deben usar únicamente las vías principales, es decir, las rutas 90 y 90A.

La sede diplomática también alertó sobre el uso de escopolamina y otras drogas incapacitantes con las que criminales atacan, roban e incluso asesinan a víctimas desprevenidas, incluidas personas que conocen a través de aplicaciones de citas en línea. La Embajada señaló que el riesgo de toparse con delincuentes que agregan drogas a alimentos o bebidas, o que las aplican directamente sobre la piel, puede aumentar durante la semana de festividades.

Por eso, la recomendación general es prestar mucha atención al entorno y a las pertenencias personales, dejar las joyas y los objetos de valor en casa y cargar solo el dinero en efectivo necesario.

Así será la agenda de las fiestas

La alerta incluye el cronograma de las celebraciones para que los visitantes planeen sus actividades, con la salvedad de que los horarios pueden cambiar y deben confirmarse localmente:

Miércoles 11 de noviembre: actos conmemorativos oficiales, incluida una sesión solemne del Concejo Distrital con la lectura del Acta de Independencia y ofrendas florales en el Camellón de los Mártires y en la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní. En Cartagena se observa día cívico.

Jueves 12 de noviembre: el Gran Desfile de Independencia, conocido como el Bando, recorrerá la avenida Santander aproximadamente entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m. Se esperan cierres viales importantes en la avenida Santander y zonas aledañas, trancones severos y multitudes de miles de artistas y espectadores. También habrá día cívico en la ciudad.

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: Festival Náutico de Independencia y el tradicional Bololó del Arsenal. Se prevé actividad significativa en el área de la bahía de Cartagena y cierres totales o extensos de la calle del Arsenal, en Getsemaní, además de grandes conciertos y concentraciones callejeras. El 13 de noviembre también es día cívico.

Lunes 16 de noviembre: festivo nacional en Colombia, en el que se conmemora la Independencia de Cartagena bajo la Ley Emiliani.

Además, durante todo el período se realizan eventos comunitarios, desfiles más pequeños y reuniones conocidas como «cabildos» en varios barrios de la ciudad.

Recomendaciones para los visitantes

Estas son las medidas que la Embajada de Estados Unidos les sugiere a sus ciudadanos durante los días de fiesta en Cartagena:

Transitar únicamente por las vías principales.

Evitar las multitudes y las confrontaciones.

No parar taxis en la calle; usar un servicio de despacho o una aplicación de celular.

Estar atento al entorno, especialmente si va acompañado de niños pequeños.

Usar poca o ninguna joya, llevar pocos objetos de valor y mantener un perfil bajo.

Evitar usar el celular en público.

No dejar comidas ni bebidas desatendidas en lugares públicos.

No aceptar comidas ni bebidas de extraños.

No invitar desconocidos al alojamiento o residencia y registrar a todos los invitados.

No resistirse físicamente ante un intento de robo.

Mantener las puertas del carro cerradas y las ventanas arriba.

Para cualquier emergencia, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá habilitó las líneas telefónicas +57-1-275-2000 y 601-275-2000, mientras que en Barranquilla funciona la Agencia Consular de ese país. El Departamento de Estado también atiende en los números 1-888-407-4747 y 1-202-501-4444, y recomienda a los viajeros inscribirse en el programa STEP para recibir actualizaciones de seguridad.

Las fiestas de Independencia son la celebración más importante de Cartagena y cada noviembre atraen a miles de turistas nacionales y extranjeros, por lo que las autoridades locales refuerzan los operativos de seguridad en el Centro Histórico, Getsemaní y la zona hotelera.

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