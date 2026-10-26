Resumen: Los titulares de derechos de 274 canciones grabadas por Elvis Presley demandaron a Anthropic por el presunto uso de letras sin licencia para entrenar Claude. El reclamo por derechos de autor asciende a 41,1 millones de dólares y, junto con otros dos cargos, supera los 48,6 millones. Anthropic rechaza las acusaciones y afirma que defenderá el caso. No hay una decisión judicial de responsabilidad.

¡Elvis Presley en pleito con la IA! Demandan a la empresa detrás de Claude por más de 48 millones de dólares

El catálogo de Elvis Presley quedó en el centro de una nueva disputa entre la música y la inteligencia artificial. Los titulares de derechos de 274 canciones grabadas por el artista demandaron a Anthropic, la empresa que desarrolla el asistente Claude, por el presunto uso de esas composiciones sin licencia para entrenar sus modelos.

La acción fue presentada el 23 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Norte de California, en Estados Unidos. Los demandantes sostienen que la compañía copió letras protegidas y que sus sistemas también pueden producir contenidos que vulneran esos derechos. Por ahora, se trata de acusaciones dentro de un proceso judicial, no de una decisión que declare responsable a la empresa.

¿Qué canciones de Elvis Presley aparecen en la demanda?

Entre las obras mencionadas están All Shook Up, Can’t Help Falling in Love, Don’t Be Cruel, A Little Less Conversation y Return to Sender. El caso se concentra en los derechos sobre las composiciones y sus letras, por lo que no debe confundirse con una acusación centrada únicamente en copiar la voz del cantante.

La lista de demandantes está encabezada por ABG EPE IP LLC, vinculada a Authentic Brands Group. También participan Raleigh Music Publishing, Abilene Music y personas y fideicomisos relacionados con titulares de derechos de las canciones. Su reclamación parte de que la explotación de ese repertorio requiere respetar las licencias y los derechos que cada uno controla.

En el escrito judicial, los titulares alegan que Anthropic obtuvo material de internet y de conjuntos de datos para alimentar sus herramientas sin contar con autorización ni pagar por ese uso. Además de cuestionar el entrenamiento, señalan la generación de reproducciones y versiones derivadas de letras protegidas como otra parte de la presunta infracción.

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El reclamo millonario tiene varios componentes

La cifra que aparece en el centro de la demanda es de hasta 150.000 dólares por cada una de las 274 obras, por presuntas infracciones deliberadas de derechos de autor. Ese apartado suma 41,1 millones de dólares. No es una multa impuesta ni un pago que Anthropic ya deba realizar: corresponde a una de las alternativas de indemnización que solicitan los demandantes.

El documento incluye otros dos reclamos. Uno se refiere a la presunta elusión de medidas de acceso y protección de contenidos; el otro, a la supuesta eliminación o alteración de información que identifica a autores, editores y titulares de derechos. Para esos apartados, el escrito plantea 685.000 dólares y 6,85 millones de dólares, respectivamente.

Al reunir esos tres componentes, las cantidades reclamadas superan los 48,6 millones de dólares. Los demandantes también piden que se detenga la presunta infracción y que las copias no autorizadas sean entregadas para su incautación o destrucción. El alcance de esas solicitudes dependerá de lo que se discuta y decida en el proceso.

Anthropic rechaza las acusaciones

La compañía expresó su desacuerdo con la demanda. En una respuesta entregada a BBC News, un portavoz de Anthropic afirmó que rechazan las acusaciones y que defenderán plenamente el caso. Esa postura contrasta con la de los titulares, que consideran insuficientes las barreras implementadas para impedir resultados que reproduzcan material protegido.

Otro detalle exige cautela: el escrito retoma un intercambio atribuido a Claude sobre versiones de canciones para un público moderno, pero ese ejemplo procede de otro litigio y no corresponde a una canción de Elvis Presley. La demanda sostiene que hubo resultados infractores para las 274 obras y plantea que parte de la evidencia está en los registros de la empresa. Esa afirmación todavía debe probarse.

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La disputa abre otro frente sobre los límites del uso de obras musicales en sistemas de inteligencia artificial. En este caso, el debate no consiste en si una herramienta puede responder preguntas sobre Elvis Presley, sino en cómo obtuvo y utilizó material protegido y qué puede producir a partir de él. La demanda busca que esas preguntas se examinen en los tribunales.