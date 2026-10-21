Resumen: Spotify retiró de sus recomendaciones más de 50 millones de canciones de baja calidad hechas con IA o spam, aunque siguen en el catálogo. Dejó de promoverlas, verifica artistas y marca perfiles de IA.

Spotify retiró de sus recomendaciones más de 50 millones de canciones hechas con IA y spam

Spotify sacó de sus recomendaciones más de 50 millones de canciones identificadas como contenido de baja calidad generado con inteligencia artificial o como spam. La plataforma de música dio a conocer la cifra este martes 20 de octubre, al presentar un balance de las medidas que aplicó durante el último año para combatir el contenido engañoso, las publicaciones masivas y la suplantación de identidad de artistas.

Qué significa realmente la cifra de 50 millones

La medida no implica que esas grabaciones hayan desaparecido de la plataforma. Los archivos siguen disponibles en el catálogo, pero dejaron de ser promovidos por los sistemas de recomendación automática y por las listas editoriales de Spotify. En otras palabras, quien las busque puede encontrarlas, pero la plataforma ya no las pone frente a los oyentes por iniciativa propia.

Según la compañía, la decisión surgió después de analizar el comportamiento de los usuarios. Spotify detectó que las canciones catalogadas como basura o spam coincidían con frecuencia con aquellas que los oyentes omitían, ignoraban o rechazaban. Desde que hizo los cambios, afirma, ha visto una disminución marcada de las quejas de los usuarios por encontrar este tipo de contenido en sus recomendaciones.

«Nuestros editores mantienen el mismo estándar y no programan contenido identificado como basura o spam», aseguró la plataforma en su comunicado.

Cómo detecta Spotify la música hecha con IA

La empresa explicó que combina varias herramientas para identificar contenido sospechoso. Entre ellas están el comportamiento y los comentarios de los oyentes, los patrones de publicación, los datos asociados a cada grabación y sistemas externos de detección de inteligencia artificial.

Con ese conjunto de señales, Spotify busca frenar prácticas como la subida masiva de canciones, los archivos duplicados, la manipulación de los resultados de búsqueda y las redes de listas de reproducción creadas para inflar artificialmente las reproducciones.

La compañía reconoció que las herramientas de detección de inteligencia artificial tienen límites y que será cada vez más difícil distinguir ciertos contenidos a medida que la tecnología avance.

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Insignias, perfiles de IA y créditos para los artistas

Además de modificar las recomendaciones, Spotify presentó avances en otras herramientas para identificar a los creadores y dar más transparencia sobre el uso de la inteligencia artificial.

Más de 300.000 artistas ya cuentan con una insignia de verificación que permite a los usuarios reconocer que hay una persona identificable detrás de la música. La plataforma también comenzó a etiquetar miles de perfiles de artistas cuya identidad fue generada con inteligencia artificial. Estos perfiles, marcados como «AI Persona», quedan excluidos de las recomendaciones por defecto, aunque pueden aparecer si un usuario decide seguirlos.

Por otra parte, Spotify incorporó créditos que permiten a los músicos informar qué instrumentos o partes de una grabación se hicieron con ayuda de inteligencia artificial.

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No es una prohibición de la música con IA

La empresa aclaró que su estrategia no busca prohibir toda la música creada con esta tecnología. El objetivo, según explicó, es combatir los contenidos engañosos, la suplantación de identidad y las prácticas que perjudican a los artistas y a los usuarios.

Esta postura es más moderada que la de otras plataformas. Mientras Spotify no exige etiquetas para todas las canciones hechas con inteligencia artificial, YouTube Music ya marca esas canciones, Deezer ofrece a los usuarios la opción de filtrarlas y Bandcamp prohibió por completo la música generada con esta tecnología.

La cifra de 50 millones corresponde a una medida distinta de la eliminación total de canciones spam. Spotify ya había anunciado en septiembre de 2025 que sacó definitivamente de la plataforma más de 75 millones de canciones consideradas spam, por infracciones graves o reiteradas de sus normas.

Con estos anuncios, la plataforma busca dar más visibilidad a los músicos reales en un momento en que la música generada con inteligencia artificial crece y se vuelve más difícil de distinguir de la creada por personas.

Foto de archivo.