Resumen: Shakira alertó a sus seguidores sobre la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que nunca ocurrieron o vinculada con personas y marcas sin su autorización. La artista aseguró que su equipo ya trabaja para retirar este contenido y agradeció a sus fanáticos por ayudar a identificar y denunciar este tipo de publicaciones.

Shakira denuncia el uso no autorizado de su imagen con IA: «Son situaciones que no han ocurrido»

Shakira emitió un mensaje público para advertir a sus seguidores sobre una situación que, según explicó, ha venido aumentando durante las últimas semanas y que involucra el uso no autorizado de su imagen mediante herramientas de inteligencia artificial.

La artista barranquillera decidió pronunciarse luego de detectar la circulación de contenidos digitales en los que aparece en escenas y contextos que nunca ocurrieron. De acuerdo con Shakira, este tipo de material no solo ha servido para difundir información falsa, sino también para promocionar marcas y proyectos con los que no mantiene ningún tipo de vínculo comercial.

El pronunciamiento llega en un momento de gran exposición para la cantante. Además del éxito que ha tenido con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante ha sido una de las figuras más visibles durante la Copa Mundial de 2026 gracias a Dai Dai, tema oficial del certamen, y a sus constantes apariciones apoyando el fútbol y compartiendo momentos junto a sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira denunció la difusión de imágenes falsas

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete explicó que la inteligencia artificial ha sido utilizada para fabricar imágenes en las que supuestamente aparece en lugares, situaciones o junto a personas con las que nunca ha coincidido.

«En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado. Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos».

Con estas palabras, la cantante dejó claro que el contenido que circula en diferentes plataformas no corresponde a hechos reales y pidió a sus seguidores mantenerse atentos frente a este tipo de publicaciones.

Su equipo ya trabaja para retirar ese contenido

En el mismo mensaje, Shakira explicó que ya se encuentran adelantando acciones para identificar y desmontar las imágenes falsas que han aparecido en internet.

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«Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes».

La artista no entregó detalles sobre las acciones legales o técnicas que se estarían implementando, pero sí confirmó que el objetivo es evitar que este material continúe difundiéndose y sea utilizado para desinformar o promocionar productos sin autorización.

Agradeció el apoyo de sus seguidores

La barranquillera también aprovechó el comunicado para destacar el papel que han tenido sus fanáticos al momento de identificar los contenidos creados con inteligencia artificial.

Según expresó, la reacción de quienes la siguen ha sido clave para evitar que muchas de estas publicaciones sean tomadas como verdaderas.

«Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente».

Su presencia en el Mundial sigue dando de qué hablar

Mientras continúa recorriendo Estados Unidos con su gira mundial, Shakira también ha sido protagonista por sus apariciones en varios encuentros de la Copa del Mundo 2026.

En uno de los partidos de Francia, la cantante compartió un video en el que habló sobre el delantero Kylian Mbappé y recordó un hecho relacionado con la producción del videoclip de Dai Dai.

«Un hecho gracioso: ¿Sabían que Kylian Mbappé fue el primer jugador en aceptar participar de mi video Dai Dai? Kylian, estoy por siempre agradecida contigo, muchas gracias».

Las declaraciones fueron publicadas después de la victoria del seleccionado francés y rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la cercanía de la artista con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Con este nuevo pronunciamiento, Shakira buscó despejar cualquier duda sobre los contenidos falsos que circulan en internet y reiteró que las publicaciones generadas mediante inteligencia artificial no representan hechos reales ni cuentan con su autorización.