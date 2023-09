Ellie Goulding hace un llamado a proteger la Amazonía desde el sur de Colombia

Bogotá, 25 sep (EFE).- La cantante británica Ellie Goulding hizo este lunes un llamado a los líderes mundiales para que protejan la Amazonía luego de conocer de primera mano las problemáticas de las comunidades indígenas y rurales del departamento colombiano de Guaviare (sur).

"La Amazonía es una parte vital de nuestro sistema de soporte de la vida salvaje. Los bosques son un activo importante en la lucha contra el cambio climático, si lo destruimos nos destruimos a nosotros mismos (…) Por eso es imperativo para los líderes del mundo tomar acción ahora mismo", dijo Goulding en un video publicado en X.

La cantante, conocida por éxitos como "Love me like you do" o "Outside" con Calvin Harris, se reunió con las comunidades que viven en las cercanías del Cerro Azul.

"Estas personas juegan un papel fundamental en salvar nuestros bosques, nuestros ríos para las generaciones futuras. Los indígenas y las comunidades tienen el conocimiento y las respuestas que necesitamos y deben ser parte de la solución. Debemos reconocerlos y apoyar el rol vital que juegan", expresó la británica.

Goulding viajó a Colombia como embajadora de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

Por: EFE