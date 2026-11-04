Resumen: Los demócratas ganaron las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y le quitaron a Donald Trump el control de la Cámara y el Senado. Proyectan 54 escaños en el Senado y una mayoría de unos 258 en la Cámara. Talarico ganó en Texas, algo que no ocurría desde 1988, y Gina Hinojosa ganó la gobernación y es la primera mujer latina en el cargo.

Elecciones en EE. UU.: la ola azul de los demócratas deja a Trump sin el control del Congreso

Los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos y le quitaron a Donald Trump el control del Congreso. Las elecciones en EE. UU. dejaron una «ola azul» que cambia el poder en Washington para la segunda mitad de su gobierno.

Según los resultados reportados el 4 de noviembre, el Partido Demócrata ganó la Cámara de Representantes y el Senado, donde proyecta quedarse con 54 de los 100 escaños.

¿Qué dejaron las elecciones en EE. UU. en el Senado?

Los demócratas necesitaban quitarles cuatro puestos a los republicanos para tomar el control. Lograron victorias en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Ohio, Iowa, Kansas y Maine.

Uno de los resultados más llamativos fue el de James Talarico en Texas, un estado de tradición republicana: desde 1988 un demócrata no ganaba un puesto en el Senado por ese estado.

En Texas, además, la demócrata Gina Hinojosa, de origen mexicano, ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar ese cargo. Un demócrata no gobernaba el estado desde 1991.

Otro dato histórico: en Kansas, el demócrata Adam Hamilton ganó un escaño en el Senado, algo que su partido no lograba desde 1932.

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¿Cómo quedó la Cámara?

En las elecciones en EE. UU. de este martes, en la Cámara de Representantes se renovaban los 435 puestos. Los demócratas necesitaban ganar tres y, según las proyecciones, le quitaron a los republicanos entre 28 y 31 escaños, hasta superar la mayoría absoluta con unos 258 representantes.

¿Qué otros triunfos tuvieron los demócratas?

El demócrata Roy Cooper le arrebató a los republicanos un escaño en Carolina del Norte, el primer gran triunfo de la noche para su partido. En Carolina del Sur ganó Annie Andrews, algo que no ocurría hace más de dos décadas.

En Georgia, Jon Ossoff defendió su puesto en el Senado con una clara ventaja y suena como una de las figuras a seguir de cara a la nominación demócrata de 2028. En ese mismo estado, Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado del país.

¿Qué dijo Donald Trump?

Trump no figuraba en la papeleta de las elecciones en EE. UU., pero la votación fue vista como un referendo a su gestión. En su red Truth Social escribió: «Yo no estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado de forma arrolladora».

Más tarde dijo estar dispuesto a aceptar los resultados: «Trabajaremos con los demócratas, esperamos colaborar con ellos». También amenazó con usar su poder de veto.

Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que «hemos derribado el muro rojo del Congreso». Hakeem Jeffries, que se perfila como presidente de la Cámara, prometió pedir cuentas por lo que calificó como «corrupción sin precedentes».

¿Por qué perdió terreno el Partido Republicano?

La popularidad de Trump está por debajo del 38 % y el 75 % de los estadounidenses tiene una opinión negativa de la economía. La inflación subió del 3 % al 3,7 % y el precio del galón de diésel llegó a un máximo histórico de 6,52 dólares en septiembre, en medio de la guerra con Irán.

El propio presidente reconoció que esa guerra influyó en el resultado. Schumer, por su parte, aseguró que los votantes hablaron de «los costos, el caos y la corrupción».

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¿Qué cambia para Trump?

Con ambas cámaras en manos de la oposición, el presidente enfrentará mayores obstáculos para aprobar leyes, nombrar jueces y manejar el presupuesto. Se anticipan dos años de choques políticos, con posibles cierres de gobierno.

Tras estas elecciones en EE. UU., los demócratas asumirán sus cargos en enero.