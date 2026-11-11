¿Sostener o cobrar?

Resulta indignante constatar cómo el discurso de la evolución de la mujer se ha torcido a favor de un cinismo acomodado. Durante generaciones denunciamos, con toda la justicia histórica, al hombre de antaño: aquel patriarca que cubría el techo y el pan, pero que a cambio cobraba un peaje devastador encarcelando la autonomía, los sueños y la voz de la mujer. Hoy, paradójicamente, asistimos a la construcción de una nueva prisión, una jaula de oro levantada no por el machismo tradicional, sino por un grupo de mujeres que tergiversó por completo el concepto de la proveeduría para exigir privilegios feudales mientras ofrecen un cambio solo de arrogancia y migajas.

Se ha extendido un discurso tóxico en redes y conversaciones cotidianas donde la valía de un hombre se mide exclusivamente por la firmeza de su cuenta bancaria. Abundan los ejemplos de esta distorsión: mujeres que exigen banquetes de lujo en la primera cita, vacaciones costosas y la cobertura absoluta de su estilo de vida bajo la consigna de que “un hombre que no paga no sirve”, pero que reaccionan con indignación si se les pide reciprocidad, lealtad o construir un proyecto en común. Han convertido la relación en un contrato transaccional donde el hombre vuelve a ser visto como un simple proveedor de recursos, mientras ellas se encierran voluntariamente en una jaula dorada, cambiándole el precio a su propia libertad y llamando “empoderamiento” a lo que no es más que parasitismo afectivo.

Es hora de decirlo con absoluta claridad: un hombre que paga las cuentas no es lo mismo que un hombre que te sostiene. El dinero es lo más fácil de dar cuando se tiene; lo verdaderamente complejo y valioso es la energía masculina madura, la presencia, la templanza y el liderazgo emocional. Un verdadero proveedor no es un cajero automático; es aquel que ofrece seguridad emocional, que sabe regular su ojo para no sumir el hogar en alerta constante, que jamás evade las conversaciones difíciles ni se esconde en silencios cobardes. Proveer es involucrarse en la crianza y el hogar no como un favor o “una ayuda”, sino como un adulto que asume la copropiedad de su propia vida.

Sin embargo, esta exigencia desmedida padece además de una absoluta falta de criterio al difuminar los límites entre las distintas etapas de una relación. Se le pretende exigir a un amigo el respaldo de un novio, y a un novio las responsabilidades estructurales y financieras de un esposo. Esta confusión deliberada revela una inmadurez colectiva donde se exige la máxima entrega desde el día uno, ignorando que el compromiso se edifica gradualmente y que cada rol exige deberes proporcionales. Pretender que cualquier hombre que se acerque deba saldar cuentas de entrada es una aberración analítica y relacional.

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Detrás de esta postura rampante de exigencia ilimitada se esconde, casi siempre, una profunda herida no resultado de abandono, rechazo o ausencia paterna. En lugar de sanar la carencia de atención de la infancia y buscar un equilibrio sano entre las energías masculinas y femeninas, muchas mujeres salen al mercado afectivo a cobrarle a sus parejas actuales las deudas emocionales que les dejó su pasado. Exigiendo ser cuidadas como reinas mientras tratan al otro como un mero prestador de servicios.

La gran injusticia de este fenómeno es la invisibilización del hombre como ser sintiente. El hombre contemporáneo no es una máquina insensible de facturar; es un ser humano que también necesita ser valorado, respetado, soportado emocionalmente en momentos de vulnerabilidad y agasajado con detalles de cariño y afecto genuino. Un vínculo sano se fundamenta en el dar y el recibir en doble vía. Exigir un “hombre resuelto” mientras se ofrece un cambio una presencia vacía, exigente y fría es una muestra de cinismo insostenible que degrada la dignidad de ambas partes.

El verdadero orden y la madurez relacional comienzan cuando dejamos de cargar con personas incapaces de amar y aprendemos a abrir el corazón a un compañero real. La energía masculina sana jamás compite con el brillo de una mujer ni necesita empequeñecerla para sentirse fuerte; al contrario, la sostiene para verla crecer. Pero para encontrar un hombre adulto, plenamente presente, que se cuide a sí mismo y sepa ver y cuidar a su pareja, se requiere enfrente a una mujer igualmente adulta. Es momento de romper las jaulas, las de madera de antes y las de oro de ahora, para entender que el amor verdadero no se exige ni se compra: se edifica entre dos iguales.