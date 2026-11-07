Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella condenó el atentado terrorista con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó cinco militares muertos y 35 heridos. En su cuenta de X, el mandatario aseguró que 'el terrorismo no nos va a doblegar', ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para capturar a los responsables y les advirtió: 'se les acabó la guachafita'.

«El terrorismo no nos va a doblegar»: De La Espriella tras el atentado terrorista en Bolívar

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció con firmeza tras el atentado terrorista que este sábado 7 de noviembre sacudió el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, donde cinco militares murieron y al menos 35 resultaron heridos en un ataque perpetrado con drones cargados de explosivos. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado rechazó el hecho con contundencia, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados y ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para dar con los responsables.

¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y… https://t.co/PV9fpEF60I — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

«El terrorismo no nos va a doblegar»

El mandatario fue enfático en su mensaje. «¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar», escribió en su cuenta de X, minutos después de que se conociera el atentado que enluta al Ejército Nacional.

En el mismo pronunciamiento, el presidente lamentó las pérdidas humanas y se solidarizó con los familiares de los soldados muertos y con los uniformados heridos, para quienes dijo haber dispuesto todo el acompañamiento necesario. «Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado», agregó.

«¡Se les acabó la guachafita!»: la orden a la Fuerza Pública

De La Espriella también reveló que le ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones en la región para identificar, perseguir y capturar a los responsables del ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios. Según el jefe de Estado, las acciones de estos grupos buscan imponer el miedo y la violencia, algo que su Gobierno no está dispuesto a permitir.

«A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡se les acabó la guachafita! ¡No tendrán escondite ni tregua! ¡Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia!», sentenció el mandatario en su trino.

Y cerró su mensaje con otra advertencia: aseguró que cada ataque contra los soldados fortalece la determinación de defender al país. «No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo. ¡En la patria milagro, el terrorismo no tiene cabida y la autoridad se respeta!», concluyó.

Así fue el ataque contra el cantón militar

El atentado se registró a inicios de la tarde de este sábado contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, sede del Batallón 48 del Ejército Nacional. Según confirmó la Primera División del Ejército, el ataque fue ejecutado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, que sobrevolaron la unidad militar y arrojaron las cargas directamente contra la infraestructura.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción: techos y estructuras en el suelo, escombros y láminas caídas, mientras se escuchan las detonaciones. El balance más reciente es de cinco militares muertos y 35 heridos, ocho de ellos de gravedad, que fueron atendidos en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo del municipio.

El Ejército calificó el hecho como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. Tras el ataque se activaron los protocolos de seguridad y se adelantan las verificaciones para establecer los daños y las afectaciones. Además, las autoridades pidieron a la ciudadanía entregar cualquier información a través de la Línea 107.

Una zona acechada por varios grupos armados

Hasta el momento no hay atribución oficial del atentado ni se reportan capturas. En el sur de Bolívar delinquen activamente el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, por lo que las autoridades no descartan a ninguno de estos actores armados.

Vale recordar que, horas antes del ataque al cantón, también se registró otra ofensiva con explosivos lanzados desde drones en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana, lo que encendió las alarmas en varias regiones del país.

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Alexis Olaya, entregó el balance preliminar de las víctimas y pidió «oración para que no vuelva a ocurrir esto», además de solicitarle al presidente de la República atención inmediata al hecho. La respuesta del mandatario no se hizo esperar y, según lo anunciado por él mismo, las operaciones para capturar a los responsables ya fueron intensificadas.

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