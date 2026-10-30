El papa León XIV votó por correo en las elecciones de Estados Unidos: un hecho histórico

Resumen: El papa León XIV votó por correo desde el Vaticano en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer papa en votar en unos comicios generales de ese país. La Santa Sede confirmó que Robert Prevost, ciudadano estadounidense nacido en Chicago, envió su papeleta a Illinois gracias a la ley que permite votar por correo a los ciudadanos que residen en el extranjero.

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó este viernes que el papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos, al enviar su papeleta electoral por correo a Chicago para participar en las elecciones de mitad de mandato que se realizarán el próximo 3 de noviembre.

Con este gesto, Robert Francis Prevost se convirtió en el primer papa de la historia en votar en unas elecciones generales de Estados Unidos. La circunstancia es posible porque el pontífice, nacido en Chicago, conserva su ciudadanía estadounidense y sigue inscrito como votante en el estado de Illinois, incluso desde su residencia en la Ciudad del Vaticano.

«El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos cada vez que ha tenido la oportunidad», señaló el Vaticano en su comunicado, en el que agregó que el Santo Padre también votó durante los años en que residió en Perú, donde sirvió como misionero y obispo durante buena parte de su vida.

La Santa Sede destacó, además, la convicción del pontífice «respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos», un mensaje que llega en plena jornada electoral estadounidense, en la que se definirá qué partido controlará el Congreso durante los próximos dos años.

De acuerdo con registros de la oficina del secretario del condado de Will, en Illinois, citados por medios estadounidenses, Prevost solicitó su papeleta por correo el pasado 3 de octubre. Los registros electorales muestran que el ahora papa votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016 y en las primarias demócratas de 2008 y 2010. En Illinois, los votantes no se inscriben por partido y pueden elegir en qué primaria participar en cada ciclo electoral.

El voto del pontífice fue posible gracias a la ley Uocava (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), que permite a los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero ejercer su derecho al voto por correo. En Illinois, cualquier persona inscrita puede votar de esta manera si así lo desea. La papeleta del papa recorrió el camino desde la Ciudad del Vaticano hasta la oficina electoral del condado de Will, con sede en Joliet, Illinois.

Las elecciones de mitad de mandato son los comicios generales que Estados Unidos celebra cada cuatro años, dos años después de las presidenciales. En ellas no se elige presidente, pero se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, por lo que definen el equilibrio de poder en el Congreso y, con ello, buena parte de la agenda política del resto del mandato presidencial.

León XIV, de 71 años, fue elegido como sucesor del papa Francisco en mayo de 2025, convirtiéndose en el primer pontífice nacido en Estados Unidos. Antes de llegar al papado, gran parte de su ministerio transcurrió en Perú, país por el que ha manifestado un cariño especial y donde también participó en procesos electorales cuando le fue posible.

El voto del papa se conoce apenas unas semanas después de que fuera sometido a una cirugía de pulmón, de la que se ha venido recuperando satisfactoriamente. Pese al proceso médico, el Vaticano confirmó que su agenda internacional sigue en pie, incluida una gira por tres países de América Latina que lo mantendrá ocupado en los próximos meses.

La participación electoral de León XIV no es un tema menor en la relación entre la Santa Sede y Estados Unidos. Desde su elección, el pontífice ha tenido que administrar el peso simbólico de ser, a la vez, líder de más de 1.400 millones de católicos en el mundo y ciudadano de la primera potencia mundial, en un momento de fuerte polarización política en ese país. Hasta ahora, el Vaticano se ha cuidado de no revelar jamás las preferencias electorales del papa, un secreto que protege el anonimato del voto y la neutralidad de la Santa Sede.

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