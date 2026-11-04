Resumen: El papa León XIV recibió en audiencia privada a Bob Dylan en el Palacio Apostólico. Le regaló un rosario y el cantante le entregó su autobiografía «Chronicles: Volume One». Dylan, Nobel de Literatura 2016, está en Roma por su gira italiana. Es su segundo encuentro con un pontífice: en 1997 cantó ante Juan Pablo II. En julio, el Papa citó sus versos en un libro sobre la paz.

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano: un rosario por su autobiografía

Foto: Vatican Media.

El papa León XIV recibió este miércoles 4 de noviembre, en audiencia privada, al cantautor estadounidense Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, en un encuentro breve y distendido en el Palacio Apostólico del Vaticano que ya le da la vuelta al mundo.

De acuerdo con Vatican News, el Pontífice y el músico, de 85 años, intercambiaron saludos y sostuvieron una charla informal sentados a una mesa del despacho papal. Dylan, fiel a su estilo, llegó con una sudadera negra con capucha, abrigo y guantes del mismo color, mientras que León XIV lució su tradicional sotana blanca.

El Papa le obsequió al artista un rosario y Dylan correspondió el gesto con un ejemplar de «Chronicles: Volume One», su autobiografía, publicada en Estados Unidos y en varios países del mundo.

El encuentro fue posible gracias al jesuita Antonio Spadaro, conocido por tender puentes entre la Iglesia y figuras del espectáculo, quien acompañó al cantante junto a Andrea Monda, director del diario L’Osservatore Romano. Spadaro contó que fue difícil no emocionarse por ser parte de «un encuentro con un verdadero sentido histórico».

Dylan se encuentra en Roma porque este jueves 5 de noviembre se presentará en el Palazzo dello Sport, como parte de la etapa de otoño de su gira «Rough and Rowdy Ways Tour», que ya lo llevó a Milán y a Bolonia y en la que no se permite grabar con teléfonos inteligentes durante los conciertos.

El antecedente literario

La relación entre León XIV y la obra de Dylan no empezó hoy. En julio de este año, el Papa citó unos versos del cantautor en el prólogo del libro «Desarmada y desarmante. La paz es un don», de la Librería Editorial Vaticana (LEV), la primera antología que reúne sus intervenciones sobre la paz desde su elección, el 8 de mayo de 2025.

Allí, el Pontífice recurrió a «Go Away You Bomb», una canción de protesta que Dylan escribió en 1963, en plena Guerra Fría, y que nunca fue grabada ni publicada oficialmente en sus discos, para lanzar una advertencia contra el rearme global y la amenaza nuclear: «Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula».

¿Quién es Bob Dylan?

Detrás del mito está Robert Allen Zimmerman, nacido en Minnesota (Estados Unidos) en el seno de una familia judía. A finales de los años setenta abrazó el cristianismo evangélico, una conversión que marcó su vida y su música: entre 1979 y 1981 publicó tres discos de inspiración religiosa y llegó a predicar en sus conciertos. Aunque después dejó atrás esa etapa de fervor público, la espiritualidad siguió presente en toda su obra.

Conocido desde los años sesenta como el «Minstrel» del rock, Dylan recibió en 2016 el Premio Nobel de Literatura por «haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense». Como no asistió a la ceremonia, su amiga y colega Patti Smith recogió el premio en su nombre; curiosamente, Smith también visitó a León XIV en julio pasado, acompañada del mismo padre Spadaro.

No es su primer Papa

Esta no es la primera vez que Dylan se encuentra con un Pontífice. En 1997 fue invitado a cantar en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, ante Juan Pablo II y una multitud de cerca de 300.000 jóvenes.

Tras interpretar tres de sus grandes clásicos, entre ellos «Knockin’ on Heaven’s Door», el artista se quitó el sombrero de vaquero, subió las escaleras del escenario papal y estrechó la mano de Karol Wojtyla. Ese día, el Papa polaco citó en su discurso la letra de «Blowin’ in the Wind»: «Me preguntas: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de poder ser llamado hombre?». Y él mismo se respondió: «Solo uno. Solo hay un camino para el hombre, y ese es el camino de Jesucristo».

Años después, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, confesaría en un libro de memorias que había sido escéptico frente a ese concierto, pues dudaba de que fuera apropiado que «ese tipo de profetas» compartiera escenario con el Papa.

El encuentro con León XIV se produce apenas dos días antes de que el Pontífice emprenda su primer viaje apostólico a Sudamérica, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En Perú, de hecho, ya fue presentado y bendecido el papamóvil que lo trasladará durante su visita.

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