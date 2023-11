El papa dice a los rabinos europeos que ni el terrorismo ni la guerra construyen la paz

in

Ciudad del Vaticano, 6 nov (EFE).- El papa Francisco recibió hoy a miembros de la Conferencia de Rabinos europeos y afirmó que ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz y también condenó las manifestaciones antisemitas de los últimos días.

"Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino dároslo y que vosotros lo llevéis", dijo el papa con voz cansada y algo ronca al recibir a los rabinos.

Francisco les entregó su discurso, en el que hizo mención a que "una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas".

Y mostró su preocupación "por la proliferación de manifestaciones antisemitas" y expresó "firmemente" su condena.

El papa señaló que "en este tiempo de destrucción", "los creyentes estamos llamados, para todos y sobre todo, a construir la fraternidad y a abrir caminos de reconciliación" y afirmó: "Ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz".

Por otra parte, el papa abogó por el diálogo con el judaísmo. "Os necesitamos, queridos hermanos, necesitamos del judaísmo para comprendernos mejor a nosotros mismos. Por lo tanto, es importante que el diálogo judeo-cristiano mantenga viva la dimensión teológica mientras continúa abordando cuestiones sociales, culturales y políticas", aseveró.

Francisco instó a los rabinos y demás creyentes a "dar testimonio de su palabra con nuestro diálogo y de su paz con nuestra conducta": "Que el Señor de la historia y de la vida nos dé valor y paciencia para hacerlo. ¡Salom!", concluyó.

El pontífice argentino había pedido ya este domingo tras el rezo del ángelus un alto el fuego en la Franja de Gaza, para "que se pueda socorrer a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es desesperada".

"Sigo pensando en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Por favor, en nombre de Dios, cesad el fuego. Espero que se busquen todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto", dijo el papa asomado a la plaza de san Pedro desde la ventana del palacio pontificio.

También reiteró su llamamiento para que sean liberados inmediatamente los rehenes que se encuentran en manos del grupo islámico palestino Hamás desde el ataque del 7 de octubre. "Entre ellos hay muchos niños. Que vuelvan con sus familias", pidió Francisco.

Por: EFE