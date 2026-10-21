El Ministerio del Deporte reactiva la gestión del conocimiento con ENTRENA Más

Resumen: El Ministerio del Deporte lanzó ENTRENA Más, su estrategia de gestión del conocimiento. - La ministra Juliana Gutiérrez lidera la iniciativa para convertir la experiencia institucional en valor público. - Incluye un Mapa Relámpago de Conocimiento construido con una encuesta a los colaboradores. - La estrategia se alinea con la política de Gestión del Conocimiento del MIPG.

El Ministerio del Deporte reactivó la gestión del conocimiento al interior de la entidad con el lanzamiento de ENTRENA Más, una estrategia con la que la cartera busca transformar la experiencia institucional en valor público para Colombia.

En poco más de dos meses, y con la puesta en marcha de esta iniciativa, la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y su equipo de trabajo posicionaron la gestión del conocimiento como una prioridad institucional, con el propósito de preservar la experiencia acumulada por los funcionarios, fortalecer las capacidades del sector e impulsar el desarrollo deportivo del país.

De acuerdo con la entidad, la estrategia de transferencia del conocimiento busca identificar, documentar, sistematizar y compartir los aprendizajes de los colaboradores, para consolidarlos como patrimonio de la institución y ponerlos al servicio de la gestión pública.

«La transferencia de conocimiento es demasiado importante para que las organizaciones y las instituciones perduren en el tiempo», destacó la ministra Gutiérrez, quien también reconoció que la experiencia adquirida en el ejercicio cotidiano del trabajo constituye una fuente fundamental de aprendizaje que debe compartirse y trascender a las personas.

ENTRENA Más representa, según el ministerio, una apuesta por transformar la cultura organizacional: pasar del conocimiento individual al conocimiento colectivo, fortalecer la memoria institucional y asegurar la continuidad de los procesos, sin importar los cambios de equipo que puedan presentarse con el tiempo. El propósito es que la experiencia acumulada se convierta en capacidad instalada, en mejores decisiones y en resultados que generen valor público para los colombianos.

La gestión del conocimiento, explica la entidad, no se limita a guardar documentos o archivos: implica reconocer qué saben las personas que trabajan en la institución, cómo lo aprendieron y de qué manera ese saber puede transmitirse a quienes lleguen después, de modo que los procesos no dependan de una sola persona y los aciertos y lecciones queden registrados para toda la organización.

Con esta iniciativa, la cartera deportiva avanza además en el cumplimiento de los lineamientos de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el marco con el que el Estado colombiano orienta a las entidades públicas para que aprovechen el conocimiento como un activo estratégico.

El lanzamiento se realizó en el auditorio Adolfo Carvajal de la sede principal del ministerio. Allí se presentaron los componentes de la estrategia, el cronograma de trabajo y los resultados de una encuesta aplicada a los colaboradores de la entidad, un insumo que servirá para construir el llamado Mapa Relámpago de Conocimiento, herramienta con la que se identificarán los saberes clave que existen dentro de la institución y las áreas en las que es necesario fortalecerlos.

La jornada también abrió un primer espacio de intercambio de experiencias a cargo de profesionales de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo y de la Oficina Asesora de Planeación, quienes compartieron con sus compañeros aprendizajes obtenidos en el desarrollo de sus funciones.

Entre las experiencias presentadas estuvo la del Programa de Talento y Reserva Deportiva, que ha logrado integrar y liderar los procesos de identificación, caracterización y seguimiento de deportistas en los territorios mediante las Escuelas de Talentos. Este trabajo se desarrolla en articulación con los organismos del Sistema Nacional del Deporte, con tratamiento y visualización de datos que permiten consolidar información para reconocer potenciales talentos, orientar decisiones técnicas y acompañar la progresión de los deportistas hacia el alto rendimiento.

De acuerdo con el ministerio, ENTRENA Más convierte el conocimiento en una suerte de entrenamiento institucional: así como un deportista fortalece sus capacidades con disciplina, preparación y aprendizaje continuo, la entidad busca consolidar, compartir y aprovechar lo que sabe para mejorar su desempeño y contribuir al futuro deportivo del país.

La estrategia se suma a las acciones con las que la actual administración de la cartera deportiva, en cabeza de la ministra Gutiérrez Zuluaga, ha buscado ordenar los procesos internos de la entidad y proyectar su trabajo hacia el Sistema Nacional del Deporte, del que hacen parte ligas, federaciones y organismos deportivos de todo el territorio nacional.

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