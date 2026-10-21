El Louvre reabre sus puertas este miércoles tras el bloqueo estudiantil del lunes

Resumen: El Louvre reabrió este miércoles 21 de octubre en su horario habitual, dos días después del cierre por un bloqueo de estudiantes de la Escuela del Louvre en apoyo a los liceístas. El martes permaneció cerrado por su día de cierre semanal. Cientos de turistas volvieron a entrar desde las 9:00 de la mañana, según Le Figaro.

Minuto30.com.- El Museo del Louvre, en París, reabrió sus puertas este miércoles 21 de octubre, dos días después del cierre causado por un bloqueo de estudiantes que protestaban en apoyo al movimiento de los liceístas en Francia.

Según la página oficial del museo, el Louvre abre este miércoles en su horario normal, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, la jornada extendida de los miércoles y los viernes, y ya sin el aviso de cierre excepcional que publicó el lunes.

Cientos de turistas volvieron desde la mañana

De acuerdo con un reportaje del diario francés Le Figaro, desde cerca de las 9:00 de la mañana cientos de turistas comenzaron a llegar a la explanada de la pirámide del Louvre y las filas de espera se extendieron por varios metros, en un ambiente tranquilo. El canal TF1 Info también confirmó la reapertura del museo al público.

El diario habló con varios visitantes que temían no poder entrar. Minhee y Kim, una pareja de Corea del Sur que llegó el martes a París y que solo estará tres días en la ciudad, contaron que al ver las últimas noticias temían encontrarse el museo cerrado también este miércoles.

Gundega y Maris, que viajan desde Letonia con sus tres hijas pequeñas, tenían la visita programada para las 10:00 de la mañana y habían pagado dos boletos de 22 euros cada uno, además del viaje. Como ellos, cientos de turistas tuvieron que cambiar sus planes por el cierre del lunes.

Qué pasó el lunes

El lunes 19 de octubre el museo no abrió sus puertas. Estudiantes de la Escuela del Louvre, a quienes se sumaron alumnos de la Escuela de Bellas Artes, según el sindicato CFDT, bloquearon todos los accesos al edificio de la mañana a la noche, en una protesta en apoyo al movimiento de los liceístas y contra lo que denominaron la «represión policial», según informó la agencia AFP.

La acción contó con el apoyo de los sindicatos CGT Culture y CGT Musea. La dirección del museo señaló ese día que la protesta no tenía relación directa con la institución, que era usada «como una caja de resonancia».

El museo informó entonces que, «en razón de un movimiento social estudiantil», permanecería cerrado, pidió disculpas por las molestias y anunció que las reservas del lunes serían reembolsadas de forma automática.

El martes 20 de octubre el Louvre permaneció cerrado, como cada martes, por su día de cierre semanal habitual, por lo que la reapertura de este miércoles fue el primer día de apertura del museo desde el bloqueo.

Contexto de las protestas en Francia

El bloqueo del lunes se dio dos días después de la jornada nacional de movilización contra el alto costo de la vida en Francia, que terminó con disturbios en varias ciudades del país, y en el marco de la protesta de los liceístas, que comenzó a mediados de septiembre.

La fecha del cierre coincidió, además, con el primer aniversario del robo de joyas ocurrido en el Louvre el 19 de octubre de 2025, uno de los golpes más sonados contra el museo más visitado del mundo.

El Louvre abre todos los días, excepto los martes, y la reserva en línea es recomendada incluso para quienes tienen entrada gratuita. La última admisión se hace una hora antes del cierre y la evacuación de las salas comienza 30 minutos antes.

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