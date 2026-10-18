Resumen: El Louvre restringió el acceso de visitantes por las manifestaciones del 17 de octubre en París. Según el aviso del museo citado por medios extranjeros, el ingreso era por la galería del Carrousel y la cour Napoléon. Hasta ahora no se han confirmado daños.

El Louvre restringe el acceso de visitantes por las protestas en París

Minuto30.com.- El Louvre restringió el acceso de visitantes al museo por las manifestaciones que se registraron el sábado 17 de octubre en París, en medio de una jornada de protestas en toda Francia. Según los avisos del museo citados por medios internacionales, los visitantes debían ingresar por la galería del Carrousel y por la cour Napoléon.

Qué se sabe de las restricciones en el Louvre

La información sobre las restricciones proviene de medios extranjeros que citan el comunicado del propio museo. De acuerdo con esos reportes, el acceso al Louvre quedó limitado a causa de las manifestaciones del 17 de octubre. El ingreso se mantuvo por dos puntos: la galería del Carrousel y la cour Napoléon, el patio principal del complejo.

Hasta el momento no se ha confirmado ningún ataque ni daños en el museo. Las restricciones de acceso fueron una medida relacionada con las protestas en la capital francesa, y no hay un balance oficial que indique afectaciones a las instalaciones ni a las obras, las cuales son de invaluable costo, que podrían superar los 35 mil millones de euros.

Protestas en toda Francia

Las protestas del sábado 17 de octubre se extendieron por todo el territorio francés y estuvieron motivadas por el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas; al menos 2.400 personas fueron detenidas durante la jornada.

Medios como CNN, BFMTV, Franceinfo y Le Figaro reportaron que cientos de miles de personas salieron a marchar en distintas ciudades del país, y que hubo saqueos durante las movilizaciones. Los nuevos enfrentamientos en París este domingo 18 de octubre, se dieron en los alrededores de la place de la République, donde fue desplegada la unidad de la policía antidisturbios CRS 8.

El mensaje del presidente Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió al país este domingo 18 de octubre. refiriendose como » una vergüenza» lo ocurrido durante las protestas. El mandatario afirmó que «quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República tendrán que rendir cuentas».

Macron responsabilizó a activistas de extrema izquierda por los ataques contra la policía y contra edificios públicos, de acuerdo con el reporte de la agencia.

Un museo en el centro de la capital

El Louvre, ubicado en el centro de París, es uno de los museos más conocidos del mundo y ha sido noticia en los últimos meses por otros hechos.

Cómo siguen las movilizaciones

Tras la violenta jornada del sábado, los enfrentamientos continuaron este domingo en el centro de París, de acuerdo con los medios franceses que siguen los hechos.

En cuanto al Louvre, el museo mantuvo restringido el acceso de los visitantes por las manifestaciones del 17 de octubre, con ingreso por la galería del Carrousel y por la cour Napoléon. No se han reportado daños en el museo.