Resumen: El Louvre permanece cerrado este lunes 19 de octubre porque estudiantes de la Escuela del Louvre bloquearon su acceso en apoyo al movimiento de los liceístas y contra la represión policial. El museo informó que reembolsará las reservas del día. La CGT dijo que seguiría cerrado al menos hasta el mediodía.

El Louvre cierra sus puertas este lunes por un bloqueo de estudiantes en París

Minuto30.com.- El Museo del Louvre, en París, no abrió sus puertas este lunes 19 de octubre y permanece cerrado «por el momento» debido a un bloqueo de estudiantes que protestan en apoyo al movimiento de los liceístas y contra la «represión policial», según informó la agencia AFP.

Qué dijo el museo

El Louvre explicó que, «en razón de un movimiento social estudiantil», el museo está cerrado y pidió disculpas por las molestias. Según su página oficial, quienes tenían reserva para este lunes serán reembolsados de forma automática.

Quiénes bloquean el acceso

De acuerdo con la AFP, el bloqueo fue organizado por estudiantes de la Escuela del Louvre, a quienes se sumaron alumnos de la Escuela de Bellas Artes, según el sindicato CFDT. La dirección del museo indicó que la protesta no tiene relación directa con la institución, que es usada «como una caja de resonancia». El sindicato CGT, que apoya la acción sin participar en ella, señaló que el museo permanecería cerrado al menos hasta el mediodía.

El museo, el más visitado del mundo, no pudo abrir a las 9:00 de la mañana, hora habitual de apertura, y cientos de turistas quedaron a las afueras.

Contexto de las protestas en Francia

El bloqueo se da dos días después de la jornada nacional de movilización contra el alto costo de la vida, que terminó en disturbios en varias ciudades del país, y en el marco de la protesta de los liceístas que comenzó a mediados de septiembre. La fecha coincide, además, con el primer aniversario del robo de joyas en el Louvre, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

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