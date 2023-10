El gruñón Grinch y Harry Potter ambientarán la Navidad en los parques de Universal Orlando

Miami, 19 oct (EFE).- Personajes tan populares como el gruñón Grinch, que pretende arruinar la Navidad, y otros que por un tiempo salen de las películas de "Harry Potter" ambientarán las fiestas navideñas de este año en Universal Orlando Resort, en Florida, a partir del próximo 17 de noviembre y hasta el domingo 31 de diciembre.

Durante la próxima Navidad, el complejo turístico y de entretenimiento, que alberga parques temáticos y hoteles en Orlando (centro de Florida), se propone crear "una atmósfera festiva memorable como ninguna otra", según un comunicado divulgado este jueves.

"Los visitantes pueden experimentar una mezcla de alegría y travesura que cobra vida con clásicos navideños y experiencias inspiradas en íconos de la cultura pop", señala la empresa.

De esta manera, con el espíritu de Grinchmas, en Universal Islands of Adventure, el Grinch protagonizará la propuesta en vivo del clásico navideño de Dr. Seuss, "Grinchmas Who-liday Spectacular."

Allí, la atracción Seuss Landing "transportará a los visitantes a una atmósfera fantástica adornada con bastones de caramelo gigantes, árboles de Navidad retorcidos, impresionantes adornos de oropel y más", avanzó Universal.

Incluso, añade, habrá apariciones de los Whos de Who-ville y una oportunidad especial de fotografía que "pondrá a los visitantes cara a cara con el malvado y verde Grinch".

Por otro lado, el área temática The Wizarding World of Harry Potter se llenará de "magia navideña" con el espectáculo "The Magic of Christmas at Hogwarts Castle", que regresa a la villa de Hogsmeade, en Universal Islands of Adventure.

Se trata, según detalla Universal, de un espectáculo de proyección que resalta momentos y el espíritu navideño inspirado en los queridos personajes e historias de las películas de "Harry Potter."

Asimismo, el Frog Choir (coro de ranas), compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes también regresa a Hogsmeade con una actuación especial con temática navideña.

Además, en el mismo parque temático inspirado en las historias de "Harry Potter", los visitantes podrán disfrutar del espectáculo musical en vivo "Celestina Warbeck and the Banshees".

En el desfile navideño de Universal con Macy's, en Universal Studios Florida, los visitantes encontrarán "queridas historias" inspiradas en la cultura pop de populares cintas de animación como "Despicable Me", "Shrek" y "Madagascar".

"Estas queridas historias cobran vida con globos gigantes, coloridas carrozas navideñas y cientos de artistas festivos" que incluye al final "una aparición especial de Papá Noel y la iluminación del magnífico árbol de Navidad de 80 pies", detalla el comunicado de Universal Orlando Resort.

Por: EFE