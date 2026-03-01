Resumen: En Suba, la Policía de Bogotá capturó a tres hombres señalados de hurtos mediante la modalidad de 'rompevidrios'. La acción se dio tras una persecución iniciada en el barrio Pontevedra y permitió recuperar los objetos robados. Dos de los detenidos tenían antecedentes por hurto, mientras que una cuarta persona involucrada sigue siendo buscada. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

¡Los pillaron en flagrancia! Persecución en Suba termina con la captura de tres ‘rompevidrios’

La Policía de Bogotá capturó a tres hombres señalados de participar en hechos de hurto mediante la modalidad de ‘rompevidrios’ en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital. La acción policial se logró gracias a la rápida reacción de los uniformados y al reporte oportuno de un ciudadano que alertó sobre el hecho.

Según informó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Suba, los hechos se registraron en el barrio Pontevedra, cuando los sospechosos rompieron el vidrio de un vehículo estacionado y sustrajeron un elemento de valor. Los delincuentes se desplazaban en un automóvil blanco y, al notar la presencia policial, intentaron huir a gran velocidad.

Ante esta situación, las autoridades desplegaron un plan candado, logrando interceptar el vehículo a varias calles del lugar. Tras la detención de los tres hombres, durante la inspección del automotor se encontró una tableta oculta en el maletero, que posteriormente fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Las verificaciones posteriores permitieron establecer que dos de los capturados ya tenían anotaciones judiciales por hurto, y se adelantan investigaciones para determinar su posible participación en otros casos similares denunciados en la localidad.

En #Suba, estos 3️⃣ hombres serían los responsables de hurtar objetos de valor de vehículos en la modalidad de "rompevidrios". Su captura fue durante un patrullaje donde trataron de huir en un carro, y les fue hallada una tableta que habían hurtado minutos antes a un ciudadano. pic.twitter.com/zaWulsPPz2 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 1, 2026

De acuerdo con la Policía, la banda presuntamente se dedicaba a hurtar objetos de valor de vehículos mediante esta modalidad delictiva, mientras una cuarta persona, aún no capturada, estaría involucrada como cómplice, encargada de vigilar y seleccionar los vehículos a afectar.

Los tres hombres y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la información de los ciudadanos es clave para fortalecer los procesos de investigación y sanción.

Este operativo refuerza la estrategia de control y vigilancia en Suba, donde los uniformados continúan desplegando patrullajes para prevenir delitos contra la propiedad y garantizar la seguridad de los habitantes de la localidad.