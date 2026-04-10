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    Capturan a cuatro ‘rompevidrios’ en Bogotá; dos de ellos ya tenían antecedentes por hurto

    Los hombres fueron interceptados por la Policía cuando se movilizaban en un taxi tras una alerta ciudadana.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Capturan a cuatro ‘rompevidrios’ en Bogotá; dos de ellos ya tenían antecedentes por hurto
    Foto: Policía de Bogotá
    Capturan a cuatro ‘rompevidrios’ en Bogotá; dos de ellos ya tenían antecedentes por hurto

    Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en el barrio Molinos, en Bogotá, por presuntamente cometer hurtos a vehículos bajo la modalidad ‘rompevidrios’. Fueron interceptados en un taxi y durante el procedimiento se les halló un celular. Dos de los implicados tienen antecedentes por hurto y quedaron a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Cuatro hombres fueron capturados en las últimas horas en el suroriente de Bogotá, señalados de participar en hurtos a vehículos mediante la modalidad conocida como ‘rompevidrios’. El procedimiento se realizó en el barrio Molinos, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

    Según información de la Policía, la acción se originó tras una alerta emitida por la central de radio, en la que se advertía sobre la presencia de varias personas sospechosas que estarían afectando automóviles estacionados en la zona.

    De acuerdo con el reporte, los individuos presuntamente rompían los vidrios de los carros para sustraer objetos de valor del interior.

    Ante esta situación, unidades de patrullaje desplegaron un operativo de verificación en el sector. Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e interceptar un taxi en el que se movilizaban los cuatro señalados, quienes habrían sido identificados como los presuntos responsables de los hechos reportados.

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    En medio del procedimiento, las autoridades realizaron un registro al vehículo, donde fue hallado un teléfono celular. Según indicaron, ninguno de los ocupantes logró desbloquear el dispositivo, lo que levantó sospechas sobre su procedencia y posible relación con los hurtos denunciados.

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    Tras la verificación, los cuatro hombres fueron capturados y posteriormente dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con información oficial, dos de los implicados registran antecedentes por el delito de hurto.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123.

    Además, señalan que información oportuna permite una reacción más rápida por parte de las unidades policiales y contribuye al desarrollo de investigaciones que faciliten la judicialización de los responsables.

    Este caso se suma a las acciones de control y vigilancia que se adelantan en diferentes puntos de la ciudad para contrarrestar delitos que afectan a conductores y propietarios de vehículos, especialmente en zonas donde se han reportado este tipo de modalidades.


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