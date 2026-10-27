Resumen: Una joven de 19 años fue secuestrada cuando abría una panadería en Guacarí, Valle del Cauca. Según Proclama del Pacífico y Caracol Radio, tres hombres armados llegaron en una camioneta negra y se la llevaron por la fuerza. Las autoridades activaron un plan candado. Los móviles y la responsabilidad de los autores siguen bajo investigación.

Se la llevaron al abrir la panadería: secuestran a una joven de 19 años en Guacarí

Una joven de 19 años fue secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca, cuando se preparaba para abrir una panadería en el casco urbano del municipio. La mañana de trabajo terminó interrumpida por la llegada de hombres armados que la obligaron a subir a una camioneta y escaparon del lugar.

De acuerdo con la información publicada por Proclama del Pacífico y Caracol Radio este 27 de octubre, el hecho se registró hacia las 5:12 de la mañana. La víctima había llegado al negocio junto a su novio, de 18 años, para comenzar las labores de apertura del establecimiento.

Tres hombres armados llegaron a la panadería

Los reportes coinciden en que una camioneta de color negro se detuvo frente al local. Del vehículo descendieron tres hombres, quienes ingresaron a la panadería e intimidaron con armas de fuego a las personas que se encontraban allí. Caracol precisó que, además de la joven y su pareja, en el negocio estaba un panadero.

Tras someter a quienes estaban en el establecimiento, los hombres se llevaron por la fuerza a la mujer. La obligaron a abordar el automotor y huyeron con rumbo desconocido. La información consultada no establece hacia qué sector se dirigió la camioneta después de salir de la panadería ni identifica a sus ocupantes.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Una imagen conocida del caso muestra la entrada del local, el vehículo ubicado afuera y a hombres encapuchados en medio de la intimidación. El registro de la cámara corresponde a las primeras horas de la mañana.

Lea también: Policía rescata a un ciudadano secuestrado y captura en flagrancia a tres hombres en Caucasia.

Activaron un plan candado para buscar a la joven

Después de conocerse el secuestro, las autoridades desplegaron un plan candado en sectores rurales de Guacarí y municipios cercanos, según informaron los dos medios. El objetivo del operativo es establecer el paradero de la joven y localizar a quienes participaron en su retención.

La búsqueda continúa mientras se intenta aclarar cómo se produjo el ataque y cuál fue el recorrido de los responsables. Los reportes disponibles describen la intervención de tres hombres armados, pero no dan cuenta de capturas ni de la ubicación de la víctima al momento de sus publicaciones.

Sobre el establecimiento, la información preliminar señala que la panadería sería propiedad del padre de la joven. Según esas mismas versiones, el hombre se encontraría en Medellín. Este dato fue divulgado como parte de los primeros reportes del caso y no permite, por sí solo, establecer el motivo del secuestro.

Los móviles y los responsables siguen bajo investigación

Caracol Radio indicó que, hasta ese momento, las autoridades no tendrían conocimiento de amenazas o exigencias extorsivas contra el padre de la víctima. Por ahora, no se ha establecido públicamente qué buscaban los hombres que irrumpieron en el negocio ni por qué se llevaron específicamente a la joven.

Entre las hipótesis mencionadas en las primeras informaciones aparece una posible participación de estructuras de las disidencias de las FARC que operan en la región. Sin embargo, no se ha confirmado la responsabilidad de ningún grupo armado. Esa posibilidad permanece en el terreno de las indagaciones y no constituye una atribución oficial del secuestro.

El caso mantiene abiertas dos preguntas centrales: dónde está la joven y quiénes ordenaron o ejecutaron su retención. Mientras avanzan las investigaciones y el operativo de búsqueda, la información conocida sigue siendo preliminar. Los reportes consultados no incluyen un anuncio de liberación ni un resultado definitivo sobre los móviles de este hecho ocurrido en Guacarí.

También te puede interesar: Liberan a comerciante venezolano retenido en Barranquilla por el que exigían $200 millones.