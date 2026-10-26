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Resumen: Investigan la muerte de un funcionario del área de meteorología en el aeropuerto El Dorado. Las circunstancias del caso son preliminares y no se ha establecido la causa del fallecimiento.

¿Qué pasó en la torre de El Dorado? Investigan la muerte de un funcionario

La muerte de un funcionario en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, es materia de investigación. El caso se conoció este lunes 26 de octubre y, de manera preliminar, estaría relacionado con una caída en la torre de control de la terminal aérea.

El trabajador pertenecería al área de meteorología de la Aeronáutica Civil. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

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¿Qué se sabe del caso en El Dorado?

Según información obtenida por Caracol Radio a través de sus fuentes, el funcionario habría sufrido una caída durante la madrugada y su cuerpo habría sido encontrado en la mañana.

Se trata de una versión preliminar, no de una conclusión sobre la causa de la muerte. La investigación busca establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias del fallecimiento.

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Las circunstancias siguen bajo investigación

Por ahora, la información disponible sobre el caso de El Dorado no permite afirmar que se haya tratado de un hecho intencional. Tampoco permite establecer de forma definitiva que haya sido un accidente.

El esclarecimiento de lo sucedido queda sujeto a las verificaciones de las autoridades.