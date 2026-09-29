Resumen: Geovany Andrés Rojas, alias Araña, se declaró no culpable ante una corte federal de San Diego por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

¡Alias Araña se paró firme en EE.UU.! Se declaró no culpable de narcotráfico y narcoterrorismo

Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, compareció ante una corte federal de San Diego, California, pocos días después de ser extraditado desde Colombia. Durante la diligencia, el exjefe de los Comandos de la Frontera se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

La audiencia se realizó ante el juez magistrado Steve B. Chu, del Distrito Sur de California, y correspondió a la primera comparecencia de Rojas ante la justicia estadounidense luego de su extradición, concretada el pasado 25 de septiembre.

De acuerdo con su abogado en Estados Unidos, la diligencia tuvo carácter formal y la defensa presentó la declaración de no culpabilidad mientras revisa las pruebas recopiladas por el Gobierno estadounidense y prepara las siguientes etapas del proceso.

Rojas enfrenta dos cargos federales: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación está relacionada con las actividades atribuidas a los Comandos de la Frontera, organización que habría obtenido recursos mediante la producción de cocaína y mantenido control territorial mediante armas y violencia. Estas afirmaciones corresponden a las acusaciones de la Fiscalía y no representan una condena.

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El expediente establece una pena mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua para el cargo de conspiración internacional para distribuir cocaína.

En el caso del narcoterrorismo, la pena mínima obligatoria es de 20 años y también puede llegar hasta cadena perpetua si se produce una condena.

Alias Araña permanecerá bajo custodia en Estados Unidos mientras continúa el proceso judicial. Antes de su extradición, permaneció detenido en Colombia desde febrero de 2025, cuando fue capturado en medio de una circular roja de Interpol por asuntos relacionados con narcotráfico.

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