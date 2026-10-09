Resumen: Dirigentes del PSUV encararon al expresidente colombiano Gustavo Petro en el XXX Seminario del Partido del Trabajo. Lo tildaron de "mentiroso" y lo calificaron como "el Santander de esta época".

«Diga la verdad, mentiroso» Dirigentes chavistas interrumpen a gritos a Gustavo Petro tras duras críticas por Maduro y el petróleo

Minuto30.com .- Lo que debía ser un espacio de debate ideológico para la izquierda latinoamericana terminó en un caldeado choque diplomático y verbal. El expresidente colombiano Gustavo Petro vivió un tenso episodio en Ciudad de México al ser encarado e interrumpido por voceros del régimen venezolano, luego de lanzar severos cuestionamientos a la política energética de Caracas y a la actuación de las fuerzas militares de ese país.

El choque se produjo durante su intervención en el XXX Seminario Internacional «Los Partidos y una Nueva Sociedad», organizado por el Partido del Trabajo (PT) de México, un escenario que terminó ratificando la grieta insalvable entre el exmandatario colombiano y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Las polémicas afirmaciones sobre el crudo venezolano que detonaron la furia

La chispa que encendió los ánimos en el auditorio fue el análisis de Petro sobre la soberanía energética de la región. El líder colombiano sostuvo que el expresidente estadounidense Donald Trump «decía la verdad» al calificar el crudo venezolano como un «botín» tras operaciones norteamericanas, al tiempo que recriminó abiertamente a las Fuerzas Armadas de la nación vecina por «no haber defendido el petróleo».

En un tono tajante, Petro también aseveró que unidades militares venezolanas habrían abandonado a efectivos cubanos encargados de la custodia de Nicolás Maduro en medio de dichas maniobras, concluyendo que el modelo del chavismo basado en la distribución de «petróleo regalado» es una experiencia fallida que no se debe volver a repetir en el continente.

A los gritos: Jesús Faría tilda de «mentiroso» a Petro

Las palabras del exjefe de Estado provocaron una reacción inmediata desde el público. El diputado de la Asamblea Nacional venezolana y dirigente del PSUV, Jesús Faría, interrumpió de forma intempestiva la alocución de Petro gritándole directamente: “¡Diga la verdad, que eso es mentira lo que está diciendo, tienes que tener dignidad!”.

Ante el riesgo de que la confrontación escalara y la delegación de Venezuela fuera expulsada del recinto, los organizadores del seminario tuvieron que intervenir de emergencia para calmar la caldeada atmósfera y permitir la continuidad del evento.

«El Santander de esta época»: la dura acusación de Tania Díaz

El enfrentamiento no concluyó tras la ponencia. Al finalizar la sesión, la diputada oficialista Tania Díaz abordó directamente a Gustavo Petro en los pasillos del reciento para recriminarle sus palabras y lanzarle una dura acusación de tinte histórico, tildándolo de ser «el Santander de esta época».

La parlamentaria acusó al exmandatario de haber guardado un «silencio cómplice» ante supuestos ataques contra Venezuela, haciendo un paralelo directo con la figura de Francisco de Paula Santander, considerado dentro del relato ideológico chavista como la personificación de la traición al ideario de Simón Bolívar.

Este violento intercambio en suelo mexicano marca un hito en la política regional, dejando al descubierto la ruptura definitiva entre el movimiento que lidera Gustavo Petro y el bloque chavista en el plano internacional.