El arzobispo de Madrid y futuro cardenal: Todos los católicos deben defender al papa

Ciudad del Vaticano, 29 sep (EFE).- El arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, que este sábado será nombrado cardenal por el papa Francisco junto con otros 20 eclesiásticos en la Plaza de San Pedro, aseguró hoy en una entrevista con EFE que todos los católicos deben defender al papa y la Iglesia debe acoger a todos "sin distinción".

A pocas horas de que Francisco le entregue el anillo y birreta con la que entrará en el colegio cardenalicio, y que le dará la posibilidad de poder participar en un futuro cónclave para elegir al próximo pontífice, Cobo, de 58 años, se siente "sobrecogido" por "toda la responsabilidad y por acompañar al papa en su responsabilidades".

Admite la "buena sintonía" que tiene con Francisco ya desde antes y más desde que el pasado julio le nombró arzobispo de Madrid, lo que le ha llevado a ser elegido por el pontífice a formar parte del Dicasterio para los obispos, por lo que será uno de los encargados de decidir los candidatos a responsables de las diócesis de España, por lo que dejará su huella en el futuro episcopado español.

¿En su tarea también será respaldar al papa Francisco ante las críticas que le llegan, también desde España?. "Sí, por supuesto. El papa es Pedro independientemente del nombre que lleve. Yo creo que el corazón de cualquier católico lleva el estar unido a Pedro y el defender a Pedro de muchas cosas, no solo de dentro, sino de fuera y de al lado de la Iglesia".

En la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Portugal, el papa aseguró que en la Iglesia caben "todos, todos, todos" y el arzobispo de Madrid reafirma que "así es" y que ese "todos no tiene límite y la misión de la Iglesia, eso es muy del Evangelio, cuando Jesús lanza y dice anunciar a todos los pueblos, no dice a unos sí y a otros no. Entonces el todos evangélico es el mismo todos del papa y es un todos sin distinción".

Ante la actual fenómeno migratorio que vive el Viejo Continente, el próximo cardenal español pide a Europa "que sea humana" y no "una Europa envejecida y que quiera cerrar sus puertas a seres humanos que lo único que quieren es mejor vida y sobrevivir o salir de aspectos y de problemas que también nosotros somos responsables".

"Yo creo que hay que reconocer, como ha dicho el papa, que la migración es un signo de nuestro tiempo. Lo que tenemos que hacer es mirar a las personas, no a los números ni a los problemas. Primero a las personas y responder a una migración segura desde las personas y desde el derecho que es un derecho humano a migrar o a quedarse en su tierra", agregó.

Y para ello, el arzobispo de Madrid, pide "vías seguras" para emigrar y "redes de trabajo y redes que favorezcan entre los Estados pasos y una migración segura".

Sobre el crimen de los abusos a menores por parte de religiosos, Cobo asegura que la Iglesia española "ha hecho un gran esfuerzo", pero reconoce que "efectivamente todavía nos queda, es decir, los procesos no están cerrados".

" Yo creo que aunque haya un caso, ya es dolorosísimo y cualquier víctima merece toda la atención de la Iglesia. Nosotros tenemos que seguir insistiendo, seguir insistiendo y desvelando que el ocultamiento no es el sistema que los protocolos se tienen que ampliar", destacó.

Cobo apoya el llamamiento del papa, que el próximo 4 de octubre publicará un nuevo escrito sobre la protección del medio ambiente, a que "se hagan políticas de desarrollo medioambiental y desarrollo humano" para combatir el cambio climático y asegura que la Iglesia española está "un poco generando esa cultura y generando proyectos nuevos que nos vayan haciendo responsables" del cuidado del planeta.

Cristina Cabrejas

Por: EFE