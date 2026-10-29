Resumen: Las autoridades de Utah cerraron el homicidio de Melissa Ann Smith, de 17 años, tras comparar ADN con evidencia de otra víctima de Ted Bundy y revisar los demás indicios. El anuncio llegó 52 años después del hallazgo de su cuerpo, ocurrido en 1974. Otros casos siguen bajo investigación.

El ADN resuelve un crimen de 1974: confirman que Ted Bundy asesinó a una joven de 17 años en Utah

Un caso que permaneció abierto durante más de medio siglo acaba de encontrar una respuesta en Estados Unidos. Las autoridades del condado de Summit, en Utah, confirmaron que Ted Bundy fue responsable del asesinato de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa en octubre de 1974.

El anuncio se realizó el 27 de octubre, exactamente 52 años después del hallazgo. La conclusión se apoya en pruebas de ADN comparadas con las de otra víctima del asesino serial, además de los indicios reunidos sobre el patrón del crimen, el motivo, los medios y la oportunidad.

La confirmación permitió cerrar formalmente la investigación del homicidio, que durante décadas estuvo rodeada de sospechas, pero no contaba con los elementos suficientes para atribuirlo de manera definitiva a Bundy.

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El ADN conectó dos investigaciones de 1974

El avance estuvo relacionado con el caso de Laura Ann Aime, también de 17 años, cuya muerte fue vinculada oficialmente con Bundy en abril de este año mediante pruebas genéticas. Las evidencias de esa investigación abrieron una nueva posibilidad para revisar el expediente de Melissa.

De acuerdo con la información presentada por los investigadores, el laboratorio criminalístico de Utah comparó el material biológico conservado en ambos casos. El resultado permitió establecer una coincidencia que fue evaluada junto con el resto de la evidencia, no de forma aislada.

La fiscal del condado de Summit, Margaret Olson, explicó que esa combinación de ADN e indicios sobre las circunstancias del crimen permitió determinar la responsabilidad del asesino serial. El trabajo involucró a varias oficinas policiales y al laboratorio estatal.

El cierre no significa que el caso acabara de surgir. Por el contrario, se trata de una investigación antigua que pudo avanzar gracias a nuevas herramientas y a la revisión de evidencias preservadas durante décadas.

¿Qué ocurrió con Melissa Ann Smith?

La madre de Melissa reportó su desaparición el 18 de octubre de 1974. Nueve días después, unos cazadores encontraron su cuerpo en un área boscosa del condado de Summit, cerca del límite con el condado de Salt Lake.

Desde entonces existieron sospechas de que el homicidio podía guardar relación con otros hechos ocurridos en la región. Sin embargo, la oficina del sheriff explicó que la investigación nunca había sido cerrada oficialmente y que no bastaba con las conjeturas para dar una respuesta definitiva a la familia.

Las autoridades notificaron el avance a un familiar de la adolescente. Sus parientes más cercanos ya no viven en Utah y declinaron asistir al anuncio público, según la información entregada por los investigadores.

Otros expedientes siguen abiertos

La confirmación también vuelve a poner sobre la mesa el trabajo con los llamados casos fríos: investigaciones que no han logrado una solución durante largos periodos, pero que pueden ser revisadas cuando aparecen nuevos datos o tecnologías.

La sheriff del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, destacó la obligación de seguir buscando respuestas para las familias. Los investigadores subrayaron que no se trata de atribuir automáticamente a Bundy todos los homicidios sin resolver, sino de comprobar cada posible conexión.

Entre los expedientes que continúan bajo revisión está el de Nancy Wilcox. Aunque Bundy confesó haberla matado, los detectives indicaron que todavía trabajan para respaldar esa versión con evidencia independiente. Por eso, el cierre del caso de Melissa no implica que todas las investigaciones relacionadas con él hayan terminado.

Bundy fue ejecutado en Florida en 1989. En consecuencia, los 52 años mencionados en este anuncio corresponden al tiempo transcurrido desde el hallazgo de Melissa, no desde la muerte del criminal. La nueva conclusión reconstruye lo ocurrido a la adolescente y da una respuesta a un expediente que permaneció abierto desde 1974.

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