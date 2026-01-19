Junior se despide del Metropolitano con derrota ante Tolima, iniciando obras de ampliación a 60,000 espectadores para la final Sudamericana. Foto. Junior de Barranquilla

Resumen: El Junior de Barranquilla se despidió temporalmente del estadio Metropolitano con una amarga derrota 2-0 ante el Deportes Tolima, gracias a los goles tempraneros de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Jersson González. Este encuentro marcó el último partido antes del inicio de las obras de remodelación del escenario, el cual ampliará su capacidad de 44,000 a 60,000 espectadores. La ambiciosa renovación busca preparar la casa de la Selección Colombia para recibir la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana con una infraestructura moderna y de mayor aforo

¡Con una derrota! El Junior se despidió del estadio Metropolitano: Empezaron los trabajos de remodelación

El Junior de Barranquilla vivió una tarde agridulce este domingo 18 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En lo que debía ser una fiesta para revalidar el reciente título obtenido en diciembre, el cuadro “Tiburón” terminó despidiéndose de su casa con una sorpresiva derrota 2-0 ante el Deportes Tolima.

El encuentro, que enfrentaba nuevamente a los finalistas del torneo anterior, dejó un sinsabor en la hinchada local que esperaba un debut victorioso en el campeonato.

La eficacia del conjunto “Pijao” fue determinante para silenciar las tribunas desde temprano. Apenas al minuto 8, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres abrió el marcador, y poco después, al minuto 20, Jersson González sentenció el encuentro con el segundo tanto definitivo.

A pesar del rótulo de favorito con el que llegaba el equipo barranquillero, la falta de claridad ofensiva impidió que pudieran remontar un marcador que se selló rápidamente en la primera mitad.

Más allá del resultado deportivo, este partido marcó un hito histórico: fue el último encuentro antes del inicio de los trabajos de remodelación del escenario deportivo.

La derrota se convirtió en una triste despedida temporal para los aficionados, ya que el “Coloso de la Ciudadela” cerrará sus puertas para someterse a una ambiciosa renovación estructural.

Estas obras son fundamentales para cumplir con los estándares internacionales exigidos para los próximos retos del recinto.

El proyecto de transformación busca preparar al estadio para ser la sede de la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Entre las mejoras más destacadas se encuentra la ampliación del aforo, que permitirá pasar de una capacidad de 44,000 espectadores a recibir a 60,000 personas.

Con esta modernización, la casa de la Selección Colombia se proyecta como uno de los estadios más imponentes y capaces del continente.

