Resumen: El Gobierno nacional entregó el ABC de la Ley de Rescate Económico: el documento detalla la devolución del IVA a 19 millones de colombianos, la reducción del tamaño del Estado en 15 %, la rebaja del impuesto de renta para las empresas, el IVA a compras en plataformas internacionales y las fuentes con las que se financiaría el ajuste fiscal.

El ABC de la Ley de Rescate Económico: devolución del IVA, recorte del Estado y alivios para empresas

Resumen: El Gobierno nacional entregó el ABC de la Ley de Rescate Económico, radicada este jueves ante el Congreso. El documento explica cómo funcionaría la devolución del IVA a 19 millones de colombianos, la reducción del tamaño del Estado en 15 %, la rebaja del impuesto de renta para las empresas y las fuentes con las que se financiaría el ajuste.

Tras la radicación de la Ley de Rescate Económico ante el Congreso de la República, el Gobierno nacional entregó el ABC del proyecto, un documento en el que detalla por qué lo presentó, qué contiene y cómo se financiaría.

Según el documento, el Estado colombiano recibe en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones. El déficit fiscal llegaría a $144 billones al cierre de 2026 y 3 de cada 10 pesos del recaudo de impuestos se van a pagar la deuda, cuyo tamaño es el más alto de la historia. De no actuar ya, advierte el texto, la deuda llegaría al 82 % de todo lo que produce el país al final del periodo de gobierno y al 149 % en diez años, con una pérdida cercana a los 367 mil empleos.

¿Cómo se reduciría el Estado?

El ABC precisa que el tamaño del Estado se reduciría en un 15 %. El gasto en contratos de prestación de servicios se recortaría 50 % en 2027 y desde entonces solo podría crecer con la inflación (art. 7). En 2028, los gastos en salarios de las entidades del Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública, deberían caer 20 %, y para 2029 y 2030 crecerían como máximo 0,5 puntos por encima de la inflación (art. 6).

Entre 2027 y 2030, las compras de bienes y servicios del Estado no podrían crecer más que la inflación (art. 8) y se impondrían medidas de austeridad en gastos operativos como papelería, viáticos y publicidad. El Gobierno adelantaría además una revisión del gasto en la que la salud, la educación básica, el agua potable, las pensiones, las universidades públicas y las sentencias judiciales quedan protegidas (art. 2), mientras los fondos especiales y encargos fiduciarios trasladarían cada año sus excedentes al Tesoro, sin tocar los de salud y pensiones.

Sobre los empleados públicos, el documento aclara que no perderían poder adquisitivo: por mandato constitucional sus salarios siempre deben aumentar al menos con la inflación (art. 5). También se evaluarían más de 250 transferencias y se aprovecharían los excedentes de liquidez de los 50 fondos públicos que se financian con recursos de la Nación, además de adoptar medidas para vender activos públicos improductivos.

Devolución del IVA: la medida central

La medida central es la devolución del IVA: 19 millones de colombianos, los más pobres y vulnerables, recibirían de vuelta el impuesto que paguen en sus compras, en promedio 213 mil pesos mensuales por hogar y hasta un máximo de 288 mil, a través del mecanismo EfectIVA. Según el ABC, esa población paga hoy injustamente unos 138 mil pesos mensuales de IVA por hogar.

La devolución aplicaría para hogares con ingresos de hasta 3,4 millones de pesos y la recibirían los 35 millones de colombianos de menores ingresos, de acuerdo con los mecanismos de focalización que use el Gobierno para el gasto social. Regiría a partir de enero de 2028, acompañada de la masificación de la factura electrónica con la DIAN, pero habría un giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirían recibiendo sin interrupción hasta su paso a la devolución.

Alivios para las empresas y protección de la industria

La tarifa general del impuesto de renta para las sociedades bajaría al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. El proyecto crea además el RUGE, un incentivo para las grandes inversiones y la generación de empleo: una rebaja de la tarifa de renta del 20 % para las empresas que inviertan en Colombia entre 2027 y 2028, y del 26 % para las que lo hagan en 2029.

En la misma línea de protección de la producción nacional, las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico pagarían IVA sin importar el monto, una medida que busca reducir las desventajas para los productores y empresas colombianas.

¿Cómo se pagaría la ley?

De acuerdo con el documento, cerca del 70 % del ajuste saldría del propio Estado, que ahorraría 44,6 billones de pesos en 2027 y 76,1 billones en 2030. Además, quienes más reciben aportarían según su ingreso en salud, renta e IVA; lo que se recaude de más con los impuestos al licor, el tabaco y la cerveza iría al aseguramiento en salud de todos los colombianos; se acabarían excepciones del IVA que hoy benefician más a quien más compra, y el impuesto al carbono se ajustaría para que el que más contamina aporte más. Solo por los efectos del crecimiento, el recaudo aumentaría 1,7 billones en 2027 y 13,8 billones en 2030.

Con ese paquete, el Gobierno estima que las finanzas del país mejorarían en 51 billones de pesos en 2027 y en más de 122 billones en 2030. El proyecto, ya radicado en el Congreso, deberá superar cuatro debates para convertirse en ley.

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