Resumen: Durante una semana, el grupo guerrillero prohibió la movilidad fluvial, el acceso a bienes de primera necesidad y el desarrollo de cualquier actividad cotidiana

«El territorio no les pertenece» Defensoría del Pueblo confirmó que ELN levantó el paro armado tras una semana de confinamiento

Minuto30.com .- Tras siete días de absoluto terror y parálisis, la Defensoría del Pueblo confirmó que el ELN ha levantado oficialmente el paro armado en la subregión del Bajo Baudó, Chocó. La medida, que inició el pasado 16 de marzo, mantuvo en un confinamiento forzado a más de seis mil personas pertenecientes a 26 comunidades indígenas y afrodescendientes.

Un territorio bajo fuego: Confinamiento y desabastecimiento

Durante una semana, el grupo guerrillero prohibió la movilidad fluvial, el acceso a bienes de primera necesidad y el desarrollo de cualquier actividad cotidiana. El impacto humanitario es severo:

Desabastecimiento: Las comunidades reportan falta de alimentos y medicinas tras días sin acceso a suministros.

Educación suspendida: Cientos de niños y niñas vieron interrumpido su calendario escolar por el riesgo de quedar atrapados en medio de hostilidades.

Miedo persistente: Aunque la restricción de movilidad cesó, la Defensoría advierte que el temor continúa debido a las constantes confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico.

El fuerte llamado de la Defensoría: “El territorio no les pertenece”

A través de un contundente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo instó al grupo armado a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a dejar de utilizar a la población civil como escudo o moneda de cambio en su guerra territorial.

“Reiteramos nuestro llamado al ELN a cesar esta práctica… El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades étnicas, cuya autonomía debe ser respetada”, señaló el organismo, denunciando además la estigmatización que el grupo armado ejerce contra las autoridades locales.

¿Qué sigue para el Bajo Baudó?

A pesar del anuncio, la situación en el Chocó sigue siendo crítica. Las autoridades departamentales y nacionales enfrentan ahora el reto de llevar ayuda humanitaria de emergencia a las zonas más apartadas del Baudó para mitigar las secuelas del encierro.

La presencia de la Fuerza Pública es solicitada por los líderes comunitarios para garantizar que el flujo de bienes y servicios no vuelva a ser interrumpido por el accionar criminal.