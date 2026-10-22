Resumen: • Un camión de carga fue incinerado en el sector de Bochoromá, jurisdicción de Tadó (Chocó), sobre la vía que comunica a Quibdó con Pereira. • Otros vehículos habrían sido marcados con insignias alusivas al ELN, según reportes preliminares que circulan en redes sociales. • Autoridades no se han pronunciado oficialmente y la información se encuentra en verificación.

Incineraron un camión y habrían marcado vehículos con insignias del ELN en la vía Quibdó-Pereira

Una nueva alteración del orden público se reporta en la tarde de este jueves 22 de octubre en la vía que comunica a Quibdó, capital del Chocó, con Pereira (Risaralda), en inmediaciones del sector de Bochoromá, jurisdicción del municipio de Tadó.

De acuerdo con la información preliminar que circula en redes sociales, un camión de carga fue incinerado en ese punto del corredor y otros vehículos que transitaban por el sector habrían sido pintados con insignias alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las circunstancias de los hechos y la situación de seguridad en la zona están por establecerse.

Foto: Redes Sociales

En las imágenes que circulan se observa un camión tipo estacas completamente envuelto en llamas sobre la carretera, en un tramo rodeado de densa vegetación, mientras el fuego consume la carrocería del vehículo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

El gremio de los camioneros alzó la voz

La Asociación de Transportadores de Carga (ATC), el gremio que agrupa a los camioneros del país desde 1976, publicó el registro del vehículo en llamas y elevó una denuncia por la violencia que enfrentan los transportadores en el departamento del Chocó.

En su mensaje, dirigido al presidente Abelardo De la Espriella, a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y al comandante del Ejército, el general Mora, el gremio fue enfático: «Medio siglo de atrocidades contra los camioneros, somos las primeras víctimas en toda forma de conflicto y no somos los últimos, pero somos las víctimas más olvidadas e invisibles. El Chocó, cuna nacional de vejámenes contra los camioneros».

El pronunciamiento del gremio se da en medio de la zozobra que viven los conductores que a diario recorren este corredor, una de las pocas rutas terrestres que conectan al Chocó con el centro del país y por la que entra buena parte de la mercancía que abastece a Quibdó y a los municipios del litoral Pacífico.

Foto: Redes Sociales

Un corredor golpeado una y otra vez

Lo ocurrido este jueves no es un hecho aislado. La vía entre Tadó y Pereira ha sido escenario de ataques recurrentes contra el transporte de carga en los últimos años:

El 25 de julio de este año, hombres armados instalaron un retén ilegal en el sector de Playa de Oro, también en jurisdicción de Tadó, donde incineraron un camión cargado de cerveza y marcaron otros tres vehículos con grafitis y banderas alusivas al ELN. Parte de la mercancía fue saqueada por habitantes del sector.

Semanas antes, el municipio de Tadó decretó toque de queda y ley seca tras un ataque con drones explosivos atribuido a ese grupo armado.

El 1 de octubre, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad después de que se registraran 11 atentados en apenas tres días en el departamento del Chocó.

El 15 de octubre se anunció el refuerzo de la seguridad en los límites entre Risaralda y Chocó ante el riesgo de nuevos ataques de grupos armados.

En septiembre de 2025, tres camiones fueron quemados en el sector de Peñas del Olvido; uno de ellos transportaba insumos médicos para el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el principal centro hospitalario del departamento.

La carretera entre Pereira y Tadó hace parte del corredor Panamericano y es la principal conexión terrestre entre el Eje Cafetero y el Chocó, por lo que cada ataque afecta directamente el transporte de carga, el abastecimiento de alimentos y la movilidad de miles de chocoanos, que dependen de esta ruta para desplazarse hacia el interior del país.

La situación de orden público se suma a la difícil coyuntura que atraviesa el municipio de Tadó, uno de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto que dejó daños en varios municipios del Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, y que hoy adelanta procesos de reconstrucción con acompañamiento del Gobierno nacional.

A la espera de pronunciamiento oficial

Hasta el momento ni el Ejército Nacional ni la Gobernación del Chocó se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido este jueves en el sector de Bochoromá. La información disponible corresponde a reportes preliminares y se encuentra en verificación.

Las autoridades han insistido en los últimos meses en la necesidad de fortalecer la presencia de la fuerza pública en este corredor, donde el ELN mantiene presencia y disputa el control territorial con otras estructuras armadas ilegales, según los reportes oficiales conocidos tras hechos anteriores.

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