Resumen: El Ejército Nacional informó la destrucción de cuatro laboratorios de pasta base de coca en la vereda Santa Helena, en Mapiripán, Meta. Las estructuras serían de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo. Las tropas destruyeron 506 kilogramos de pasta base, 640 de hoja de coca macerada y cerca de 456 galones de insumos líquidos.

Ejército destruye cuatro laboratorios de pasta base de coca del Clan del Golfo en Mapiripán, Meta

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 21, unidad de la Séptima Brigada adscrita a la Cuarta División del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron cuatro laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Santa Helena, del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Según el Ejército, las estructuras pertenecerían a la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados avanzaron en el marco de operaciones contra las economías ilícitas en el Meta. Mediante acciones militares sucesivas en la vereda Santa Helena, las tropas fueron localizando estas estructuras clandestinas, que eran utilizadas para la producción de estupefacientes.

Lo que se encontró y se destruyó

Como resultado de las operaciones, el Ejército informó la destrucción de 506 kilogramos de pasta base de coca, una sustancia intermedia que se obtiene del procesamiento de la hoja de coca y que, posteriormente, puede ser refinada para producir clorhidrato de cocaína. El boletín no indica que en estos cuatro sitios se haya producido cocaína ya refinada.

Además de la pasta base, las tropas destruyeron otros elementos que hacían parte de la cadena de producción:

640 kilogramos de hoja de coca macerada.

de hoja de coca macerada. 138 kilogramos de cemento.

de cemento. Cerca de 456 galones de insumos líquidos, entre ellos gasolina, ACPM, amoniaco y ácido sulfúrico.

Estos químicos y combustibles son los que habitualmente se emplean para extraer y concentrar el alcaloide de la hoja de coca, por lo que su destrucción limita la capacidad de las estructuras para seguir procesando la droga.

Golpe a las capacidades de producción

El Ejército sostuvo que los resultados representan una afectación a la infraestructura y a las capacidades de producción de narcóticos de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, al limitar el aprovechamiento de los insumos y de los medios que se utilizaban para esta actividad ilegal.

Este tipo de golpes buscan reducir los recursos con los que los grupos armados organizados financian sus actividades en zonas apartadas del país, donde el procesamiento de la hoja de coca suele hacerse en campamentos improvisados bajo plásticos y cambuches, como se observa en las imágenes del operativo.

La información fue entregada por la institución militar. En el reporte no se mencionan capturas ni combates durante las operaciones, y tampoco se detallan las coordenadas exactas de los laboratorios más allá de la vereda Santa Helena.

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Otras operaciones contra la misma estructura

Mapiripán, ubicado en el sur del Meta, ha sido escenario de varias intervenciones recientes de la Séptima Brigada contra esta misma subestructura. El Comando General de las Fuerzas Militares reportó el pasado 18 de octubre la destrucción de otros dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda El Águila, del mismo municipio, también atribuidos a la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego.

Con los cuatro laboratorios de Santa Helena, la cifra de estructuras de este tipo destruidas por tropas de la Séptima Brigada en Mapiripán en pocos días asciende a seis, según los reportes oficiales conocidos.

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Continuarán las operaciones en el Meta

El Ejército Nacional, a través de la Séptima Brigada, unidad orgánica de la Cuarta División, anunció que continuará desarrollando operaciones militares para debilitar las economías ilícitas, contrarrestar los factores de inestabilidad y contribuir a la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del departamento del Meta.

Las autoridades suelen recordar que cualquier información sobre cultivos ilícitos, laboratorios o actividades de grupos armados puede ser reportada de manera reservada a las líneas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.