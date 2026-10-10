Resumen: El Ejército Nacional destruyó tres laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en Amalfi, Antioquia, que, según las autoridades, pertenecerían a una subestructura del Clan del Golfo. Durante el operativo incautaron 30 kilos de pasta base de coca sólida, 715 galones de coca en solución, 864 galones de combustible, maquinaria, insumos y cerca de 600 plántulas de hoja de coca. Según la institución, la operación afectaría las finanzas de esta estructura criminal en más de $500 millones mensuales.

Tres laboratorios de coca quedaron destruidos en Amalfi: Golpe al Clan del Golfo supera los $500 millones mensuales

Tres laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca fueron localizados y destruidos de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en Amalfi, Nordeste antioqueño. Durante el operativo, los uniformados también incautaron sustancias, combustible, equipos y material vegetal relacionado con el cultivo de hoja de coca.

La intervención fue realizada por soldados del Batallón de Infantería n.º 42 Batalla de Bomboná, adscrito a la Brigada 14. De acuerdo con la información entregada por la institución, las instalaciones pertenecerían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

El procedimiento estuvo dirigido contra la infraestructura utilizada para transformar la hoja de coca en pasta base, así como contra los recursos y elementos necesarios para desarrollar esta actividad ilícita.

Sustancias, combustible y equipos incautados

Entre los resultados reportados por el Ejército se encuentra la incautación de 30 kilogramos de pasta base de coca en estado sólido y 715 galones de coca en solución. A estos elementos se suman 864 galones de combustible, además de maquinaria, equipos e insumos empleados en el procesamiento de alcaloides.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a La Terraza en Guarne! Cayó presunto integrante con revólver y más de 1,3 kilos de droga

Las tropas también encontraron un semillero con aproximadamente 600 plántulas de hoja de coca. Este hallazgo se suma a los elementos decomisados durante la intervención, que permitió ubicar tres estructuras destinadas al procesamiento de esta sustancia en zona rural del municipio.

La información oficial no especifica la ubicación exacta de los laboratorios ni detalla si durante el operativo hubo personas capturadas.

Afectación económica al Clan del Golfo

Según el Ejército Nacional, la destrucción de estas instalaciones y la incautación de los materiales representarían una afectación superior a los 500 millones de pesos mensuales para las finanzas de la subestructura señalada.

La cifra corresponde a los recursos que, de acuerdo con la institución, dejaría de percibir esta estructura criminal por medio de la actividad relacionada con el procesamiento de pasta base de coca.

Con la intervención en Amalfi, las tropas buscan reducir la capacidad logística de esta organización, al retirar de funcionamiento los espacios identificados y decomisar los insumos que se encontraban en ellos.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones en Antioquia para combatir las actividades de los grupos armados organizados y contribuir a la seguridad en el departamento.