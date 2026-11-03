Ejército descartó material explosivo en cilindro sospechoso que alarmó a Tadó, Chocó

Resumen: El Ejército Nacional descartó que un cilindro sospechoso hallado en el sector La Punta de Tadó, Chocó, contuviera material explosivo. Tropas del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15, de la Brigada 15, hicieron la inspección con apoyo de guías caninos y restablecieron la normalidad en la zona.

Un cilindro sospechoso hallado en el sector La Punta, sobre la vía que conduce al barrio Modelo, en el municipio de Tadó, Chocó, mantuvo en alerta a los habitantes de esa zona durante este martes 3 de noviembre, hasta que tropas del Ejército Nacional inspeccionaron el objeto y descartaron que contuviera material explosivo.

De acuerdo con el reporte entregado por la Séptima División del Ejército Nacional, la alerta surgió tras el llamado de la Policía Nacional, que atendió la preocupación de la población civil por la presencia del cilindro sospechoso en ese sector del municipio chocoano.

Ante la situación, tropas del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, unidad adscrita a la Brigada 15 del Ejército, se desplazaron hasta el punto para verificar de manera directa lo que estaba sucediendo y adelantar los protocolos de seguridad del caso.

En el lugar, soldados expertos del Equipo de Explosivos y Demoliciones realizaron la inspección correspondiente sobre el cilindro, con el apoyo de los guías caninos de la institución. Tras la revisión, los uniformados descartaron la presencia de material explosivo al interior del objeto que había generado la alarma entre los residentes del sector.

Gracias a la oportuna reacción de las tropas y a la experticia de los equipos especializados, la normalidad se restableció en el sector La Punta y la Fuerza Pública entregó un parte de tranquilidad a la población civil de Tadó, que había manifestado su temor por el hallazgo del cilindro sobre la vía.

«El Ejército Nacional pone a disposición de la población civil las capacidades que facultan a sus tropas, reafirmando su compromiso con la seguridad y protección de las comunidades del departamento del Chocó», señaló la Séptima División en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

El hecho ocurre en un departamento que atraviesa un momento delicado en materia de seguridad. Este mismo martes se conoció la muerte de los soldados Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz, asesinados en ataques con drones cargados de explosivos atribuidos al Eln en San José del Palmar, otro municipio del Chocó.

Tadó, ubicado en el oriente del Chocó, es además uno de los municipios por donde pasa el corredor vial que comunica a Quibdó con Pereira, una carretera que ha sido escenario de acciones violentas del Eln en las últimas semanas. El pasado 23 de octubre, por ejemplo, hombres armados incineraron un camión y habrían marcado vehículos con insignias de ese grupo armado sobre esa vía, hechos tras los cuales el Ejército restableció la movilidad en el corredor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a informar de inmediato cualquier objeto sospechoso o situación irregular que se presente en las vías y sectores poblados del departamento, para que los equipos especializados puedan verificar y descartar riesgos como el de este martes en Tadó.

El Ejército Nacional mantiene presencia permanente en el departamento del Chocó con unidades de la Brigada 15, encargadas de acompañar a la población civil y de reaccionar ante cualquier amenaza que afecte la seguridad y la tranquilidad de las comunidades de esa región del país.

En la inspección adelantada por el Equipo de Explosivos y Demoliciones no se encontró ningún elemento que representara peligro para la comunidad, por lo que el objeto fue asegurado y la vía quedó habilitada con total normalidad para los habitantes del sector La Punta y del barrio Modelo.

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