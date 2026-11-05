Cayeron dos presuntos implicados más en el feminicidio de María Camila Potosi: ya son 7 capturados

Resumen: En la Operación Iron 2.0, que dejó más de 100 capturados en Cali, cayeron dos presuntos implicados más en el feminicidio de María Camila Potosi. Con ellos ya son siete los capturados por el crimen de la joven de 21 años, que estaba embarazada de ocho meses. El caso sigue en manos de la Fiscalía.

En la madrugada del jueves 5 de noviembre, un megaoperativo de las autoridades sacudió a Cali: más de 2.000 uniformados se tomaron ocho comunas de la ciudad y dejaron más de 100 capturados y 11 estructuras criminales desarticuladas. Pero entre todos los resultados de la Operación Iron 2.0 hay uno que tiene un significado especial para el país: cayeron dos presuntos implicados más en el feminicidio de María Camila Potosi.

Así lo confirmó el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien aseguró que se trata de los dos últimos señalados del crimen: con estas capturas ya son siete los que están en manos de la justicia.

«Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio», afirmó el mandatario caleño.

¿Cómo se desarrolló la Operación Iron 2.0 en Cali?

El despliegue arrancó desde la madrugada con 1.781 integrantes de la Policía Nacional, 285 hombres del Ejército y el acompañamiento del CTI de la Fiscalía. En total se adelantaron más de 140 diligencias de allanamiento en ocho comunas y 14 barrios de la ciudad, con el objetivo de materializar más de 100 órdenes de captura contra estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico.

«No le vamos a dar tregua a los bandidos. No vamos a permitir que sigan afectando la tranquilidad de los caleños», manifestó el alcalde Éder durante uno de los operativos, en el barrio República de Israel.

La ofensiva también se extendió a los municipios de Candelaria y Jamundí, donde la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acompañó los procedimientos contra estructuras dedicadas al narcotráfico.

Se trata de la segunda fase de la estrategia Iron y del segundo gran golpe contra el crimen organizado en Cali desde que comenzó el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La primera fase se adelantó el 24 de septiembre en el sector de El Calvario, en el centro de la ciudad, donde fueron capturadas más de 80 personas. Según la Alcaldía de Cali, tras esa ofensiva los homicidios bajaron 12 % en septiembre y octubre y los delitos se redujeron 83 % en el centro.

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Los dos capturados eran buscados por feminicidio agravado

Según el alcalde Éder, los dos hombres capturados en el operativo eran buscados por feminicidio agravado, secuestro y otros delitos dentro del caso de María Camila Potosi. Por ahora, las autoridades no han revelado sus identidades.

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Desde finales de julio otras cinco personas ya habían sido capturadas por este caso, entre ellas la mujer que, según la investigación, conducía la motocicleta en la que la joven fue vista con vida por última vez. Un juez les impuso medida de aseguramiento en cárcel por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio.

La investigación estableció que el crimen habría sido planeado. Según la Fiscalía, la mujer que engañó a la joven se habría comprometido a pagar cuatro millones de pesos a cuatro hombres por el asesinato y la extracción de la bebé, un pago que no se habría concretado. En los allanamientos de julio, las autoridades encontraron además el celular de la víctima en poder de uno de los capturados.

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¿Qué pasó con María Camila Potosi?

María Camila Potosi tenía 21 años y ocho meses de embarazo cuando desapareció el 16 de julio, tras salir de la casa de un familiar en el sur de Cali. Ese día había asistido a una cita médica de control y horas más tarde fue vista por última vez a bordo de una motocicleta conducida por una mujer que, según su familia, le habría ofrecido regalos para su bebé.

Desde que se reportó la desaparición, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa para tratar de ubicar a la joven. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado en la zona rural de La Buitrera, con heridas de arma blanca y signos de violencia. Los exámenes forenses confirmaron que la bebé que esperaba no estaba en su vientre, lo que encendió una búsqueda que conmovió al país.

Días después fueron hallados los restos de la menor, a la que su familia esperaba con el nombre de Alahia. Medicina Legal confirmó su identidad.

Según la Fiscalía, la mujer de la motocicleta se habría ganado la confianza de María Camila Potosi meses atrás y la habría llevado engañada hasta una vivienda del sur de Cali, donde se cometió el crimen.

Con estas capturas, las autoridades aseguran que ya están judicializados todos los señalados de participar en el caso. El proceso sigue en manos de la Fiscalía.