Ejército anuncia verificaciones por señalamientos contra militares en cuatro veredas de Linares, Nariño

Resumen: La Brigada 23 anunció verificaciones internas sobre señalamientos contra militares en cuatro veredas de Linares, Nariño. Aseguró que aún no tiene información verificada para establecer los hechos ni atribuir responsabilidades y pidió aportar testimonios a las autoridades competentes.

El Ejército anunció verificaciones internas por los señalamientos sobre presuntas actuaciones de militares en cuatro veredas de Linares, Nariño. El pronunciamiento fue emitido este domingo 25 de octubre por el Comando de la Vigésima Tercera Brigada, que aseguró que todavía no dispone de información verificada para establecer la ocurrencia de los hechos ni atribuir responsabilidades a integrantes de la institución.

La respuesta se refiere a versiones difundidas en redes sociales y medios digitales sobre lo que habría ocurrido en Tambillo, La Cocha, Parapetos y Oratorio, zonas rurales de ese municipio. El anuncio de las revisiones no equivale a una conclusión sobre las denuncias: la unidad militar indicó que buscará precisar las circunstancias y definir si hay conductas que deban ser conocidas por las autoridades competentes.

Qué dijo el Ejército sobre los señalamientos en Linares

El Comando de la Brigada 23, adscrito a la Tercera División, señaló que toma con seriedad las denuncias relacionadas con el comportamiento de sus integrantes. En particular, mencionó aquellas que puedan afectar los derechos, los bienes o la tranquilidad de las comunidades de los lugares donde se desarrollan operaciones militares.

En su respuesta, la unidad expresó que, por ahora, no cuenta con elementos verificados que le permitan establecer los hechos. Esa es la posición comunicada por el Ejército y no una determinación de fondo sobre lo ocurrido en las veredas mencionadas.

Las verificaciones anunciadas estarán orientadas a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los señalamientos conocidos públicamente. De ese ejercicio dependerá determinar si existe una conducta que deba ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes. El pronunciamiento no presentó resultados de esas revisiones ni anunció sanciones.

Lea también: Operación Ónix: De La Espriella detalla el perfil de ‘Marcos Pacífico’ y el golpe al ELN en el Cauca.

Protección de las viviendas y los medios de subsistencia

La institución reiteró que el respeto por la población civil, sus viviendas, sus bienes y sus medios de subsistencia es un principio fundamental de la actuación de las tropas. También sostuvo que ninguna conducta contraria a la Constitución, la ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario representa el comportamiento esperado de un soldado.

En ese mismo mensaje, el Ejército afirmó que mantiene presencia permanente en esa región de Nariño. Según la institución, las operaciones buscan proteger a las comunidades y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad de la población.

La respuesta institucional llega en medio de la preocupación por las condiciones de las comunidades rurales de Linares y Los Andes. Durante esta semana se han conocido reportes sobre combates entre grupos armados, confinamientos y dificultades para el acceso de la ayuda humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha pedido garantías para los habitantes y para la asistencia a las personas afectadas.

Ese contexto humanitario no permite, por sí solo, establecer responsabilidades por los señalamientos que ahora serán objeto de verificación. Son asuntos que requieren precisar qué ocurrió, en qué lugares y bajo qué circunstancias, sin presentar como probadas las versiones que aún están pendientes de esclarecer.

La Brigada 23 pidió aportar información directa

El Comando invitó a los ciudadanos que tengan información directa, elementos materiales o testimonios relacionados con estos hechos a entregarlos a las autoridades competentes, con el fin de contribuir a su esclarecimiento. La unidad reiteró su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto por los derechos humanos.

Por el momento, el anuncio concreto es la realización de verificaciones internas. El comunicado no identifica a militares investigados ni informa decisiones judiciales o disciplinarias. Tampoco fija una fecha para dar a conocer las conclusiones. El alcance de los hechos y las eventuales responsabilidades siguen sujetos a lo que determinen las revisiones y las autoridades que correspondan.

También te puede interesar: Destruyen estructura de pasta base de coca del Clan del Golfo en Belén de Bajirá.