Resumen: La UdeA cerró el examen de admisión 2027-1 con más de 35 mil aspirantes y detectó a tiempo un intento de transmisión de respuestas en Medellín; ya hay un identificado y habrá acciones legales.

¡Intento de fraude en el examen de la UdeA! Detectan transmisión de respuestas en Ciudad Universitaria

La Universidad de Antioquia cerró el proceso del examen de admisión para el semestre 2027-1 con un balance que mezcla cifras altas y una alerta: los sistemas de seguridad detectaron a tiempo un intento de fraude por transmisión de respuestas en la Ciudad Universitaria, en Medellín. Según la institución, ya hay una persona identificada y se adelantarán acciones legales.

Foto: Propia.

Más de 35 mil aspirantes en 12 campus

De acuerdo con el comunicado de la Vicerrectoría de Docencia, más de 35 mil personas presentaron la prueba, que se aplicó el lunes 26 y el martes 27 de octubre. Según Semana, los aspirantes compiten por 7.505 cupos para el primer semestre de 2027.

En los 12 campus regionales, la aplicación transcurrió sin novedad alguna. En la Ciudad Universitaria, en el Campus Medellín, donde más de 25 mil personas presentaron el examen de manera presencial, se registraron algunas novedades.

Qué pasó con el intento de fraude

La universidad explicó que durante la primera jornada, la del lunes 26 de octubre, sus controles de revisión, verificación y seguridad identificaron un intento de transmisión de respuestas. Esa detección permitió ubicar a una de las personas que participó en el hecho.

La UdeA aclaró un punto clave: la transmisión comenzó a registrarse únicamente después de que los primeros aspirantes terminaron la prueba y salieron de las aulas. Es decir, no hubo una filtración previa del cuadernillo, sino una fuga de información durante la aplicación del examen.

«La Universidad adelantará las acciones legales que correspondan y continuará trabajando para identificar a los demás involucrados», señaló la institución en su comunicado.

La cadena de seguridad del examen

Para respaldar que el cuadernillo no se filtró antes, la universidad describió el recorrido que sigue la prueba. El examen se elabora, imprime y empaca en instalaciones exclusivas del Departamento de Admisiones y Registro, con equipos sin conexión a internet y bajo la custodia de un solo funcionario.

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Los cuadernillos se sellan en bolsas de seguridad y se guardan en una caja con doble sistema de clave hasta el día de la prueba. Ese día pasan al coordinador designado y luego al profesor de cada aula, que responde por ellos durante toda la aplicación.

Los comités de preguntas están conformados por docentes con posgrado y experiencia certificada, trabajan bajo actas de compromiso y tienen prohibido el uso de celulares en el espacio de trabajo. Después de la prueba, las tarjetas de respuesta regresan a Admisiones y Registro, donde se leen y califican en presencia del comité de calificación.

Las medidas que anunció la UdeA

La institución reconoció que continuamente surgen nuevas formas de intentar vulnerar las evaluaciones y que por eso perfecciona de manera permanente sus métodos de monitoreo. Como respuesta al caso, anunció tres medidas:

Bloqueo de la señal de transmisión de datos desde el campus universitario y sus alrededores en los próximos procesos de admisión.

de transmisión de datos desde el campus universitario y sus alrededores en los próximos procesos de admisión. Investigaciones técnicas y operativas para determinar el origen exacto y la ruta por donde se produjo la filtración.

para determinar el origen exacto y la ruta por donde se produjo la filtración. Refuerzo de las indicaciones de custodia y control a coordinadores y profesores de aula.

Un tema que ya había sido noticia

No es la primera vez que la Universidad de Antioquia enfrenta intentos de fraude en sus procesos de selección. En abril, la institución detectó más de 40 casos en los exámenes de especialidades médicas, algunos con el uso de dispositivos tecnológicos, como lo contó Minuto30.

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Transparencia y mérito, el mensaje de la universidad

En su comunicado, la UdeA reafirmó su compromiso con la transparencia, la equidad y el mérito de quienes confían en la educación pública. La universidad invitó a consultar el comunicado completo en sus canales oficiales, donde detalla el balance del proceso y las acciones que adelanta tras el hecho.

Mientras avanzan las investigaciones, miles de aspirantes esperan ahora la publicación de los resultados para saber si lograron uno de los cupos de la Universidad de Antioquia.