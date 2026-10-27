Resumen: Un perro criollo de pelaje café fue encontrado en el barrio Santa Cruz, Comuna 2 de Medellín. Quienes lo acogen buscan a su familia y, de no aparecer, necesitan con urgencia un hogar de paso, pues no lo pueden tener esta noche. El aviso pide compartir la información y ofrece un número de contacto para cualquier pista.

¡Ayudémoslo a volver a casa! Buscan a la familia de un perro encontrado en el barrio Santa Cruz de Medellín

Minuto30.com .- Una historia que puede tener un final feliz depende de la solidaridad de los medellinenses. Un perro fue encontrado en el barrio Santa Cruz, en la Comuna 2 de la zona nororiental de Medellín, y quienes lo acogieron buscan con urgencia a su familia para que pueda regresar sano y salvo a su hogar.

De acuerdo con el aviso que circula, el animal fue hallado hoy martes a la 1:00 de la tarde. Se trata de un perro criollo de pelaje café claro, tamaño mediano y aspecto saludable, que se muestra tranquilo con las personas que lo están cuidando temporalmente. Por su estado y su comportamiento, todo indica que tiene un hogar y una familia que seguramente ya lo está buscando.

Datos clave del caso

Lugar donde fue encontrado: barrio Santa Cruz, Comuna 2, zona nororiental de Medellín.

Hora en que fue hallado: 1:00 p.m. de hoy martes.

Contacto para cualquier información: 302 447 8300.

Urgente: necesita un hogar de paso

La situación tiene un componente de urgencia. Según el aviso, en el lugar donde se encuentra el perro no lo pueden tener esta noche, por lo que si no aparece su familia se necesita con la mayor prontitud un hogar de paso que lo reciba.

Un hogar de paso es una familia o persona que acoge temporalmente a un animal mientras se encuentra a sus dueños o se le consigue un hogar definitivo. No implica un compromiso de adopción permanente: es simplemente abrirle las puertas de casa por unos días para que esté seguro, alimentado y protegido mientras se resuelve su situación. Para un perro acostumbrado a vivir en familia, como parece ser el caso de este, estar en un ambiente de casa hace una diferencia enorme frente a permanecer en la calle o en un lugar donde no lo pueden atender.

¿Cómo puede ayudar?

Si usted vive en Santa Cruz o en los barrios aledaños de la Comuna 2, como La Isla, La Frontera, Moscú N.º 1, Villa del Socorro o La Rosa, mire bien la fotografía: puede que reconozca a este perro y sepa quién es su familia.

También puede ayudar de otras maneras:

Compartiendo esta información en sus redes sociales y en los grupos de vecinos del sector.

Ofreciendo un hogar de paso mientras aparece la familia.

Comunicándose al número de contacto si tiene cualquier pista sobre sus dueños.

Si encuentra un perro perdido, esto es lo recomendable

Casos como este recuerdan algunas acciones útiles cuando alguien encuentra una mascota extraviada:

Acercarse con calma y ofrecerle agua; un animal desorientado puede estar asustado.

Revisar si lleva collar, placa o algún elemento de identificación.

Publicar el aviso con fotografía, lugar y hora del hallazgo, tal como se hizo en este caso.

Acudir a una veterinaria o a una fundación de protección animal para revisar si tiene microchip.

Difundir en los grupos del barrio y de la comuna, donde es más probable que alguien lo reconozca.

Los reencuentros sí son posibles

Este tipo de convocatorias comunitarias ha tenido finales felices una y otra vez en Medellín. Minuto30 ha acompañado varios casos de mascotas extraviadas en la zona nororiental de la ciudad, y la difusión oportuna ha sido la clave: mientras más personas ven la fotografía, más rápido aparece la familia.

En la Comuna 2 y sus alrededores los reportes de mascotas perdidas y encontradas son frecuentes, y los vecinos del sector suelen responder con solidaridad cuando se trata de ayudar a un animal a volver a casa.

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Cualquier persona que tenga información sobre la familia de este perro, o que pueda ofrecerle un hogar de paso, puede comunicarse de inmediato al 302 447 8300.

¡Ayudémoslo a regresar a casa! 🐾❤️