Edgardo Tomás Jaramillo fue posesionado como nuevo embajador de Colombia en Panamá

Resumen: Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, empresario barranquillero, fue posesionado este viernes 23 de octubre como nuevo embajador de Colombia en Panamá, formalizado mediante el Decreto 1598 del 22 de octubre. Asume la misión diplomática en medio de la emergencia por el terremoto del 9 de octubre, con una agenda bilateral centrada en comercio, cooperación fronteriza, integración energética y atención a la comunidad colombiana.

El empresario barranquillero Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell fue posesionado este viernes 23 de octubre como nuevo embajador de Colombia en Panamá, con el que asumió oficialmente la jefatura de la misión diplomática en el país centroamericano. Según informó la Cancillería, el nuevo embajador «impulsará una agenda bilateral centrada en el comercio, la cooperación fronteriza, la integración energética y la atención a la comunidad colombiana».

El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1598 del 22 de octubre de 2026, con el que el Gobierno nacional lo nombró Embajador Extraordinario y Plenipotenciario adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Panamá. El decreto, firmado por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, encargado de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, precisa que el Gobierno de Panamá otorgó el beneplácito para su designación el pasado 22 de septiembre.

La designación se venía tramitando desde mediados de octubre, cuando se publicó su hoja de vida en la plataforma de aspirantes de la Presidencia de la República, en medio de la respuesta del Gobierno colombiano a la emergencia que vive el vecino país. Antes de asumir el cargo, Jaramillo se fue desvinculando de sus responsabilidades empresariales: según su hoja de vida, hasta el pasado 24 de agosto se desempeñó como gerente de las sociedades Crucero y Novu 79.

Llega a la embajada en plena emergencia por el terremoto

Jaramillo Carbonell llega a la sede diplomática en un momento delicado: el pasado 9 de octubre un potente terremoto de magnitud 8.0, con epicentro en Pitaloza Arriba, sacudió Panamá y dejó edificaciones colapsadas y al menos 27 personas heridas, por lo que una de sus primeras tareas será la atención de los connacionales afectados por la emergencia. Tras el sismo, la Cancillería habilitó canales de atención para los colombianos que necesitaran ayuda.

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¿Quién es Edgardo Tomás Jaramillo?

A diferencia de los diplomáticos de carrera, el nuevo embajador ha desarrollado toda su trayectoria en el sector privado. Es administrador de negocios y gestión de la Florida International University y es reconocido en Barranquilla por su actividad empresarial en los sectores de la construcción, el turismo, la industria, el comercio y la gastronomía, con la creación de miles de empleos directos e indirectos a lo largo de su carrera.

Entre 2010 y 2015 hizo parte de la junta directiva de Alianza Fiduciaria y en la década de 1990 integró la junta de Camacol Atlántico. Su nombre también está asociado a la llegada del Hotel Sonesta a Barranquilla, que devolvió una marca internacional a la ciudad y llegó a ser la Casa de la Selección Colombia, además de proyectos de vivienda, centros médicos, centros comerciales y plantas industriales, y de negocios de tubería de PVC y cable eléctrico, con inversiones que también han llegado a Estados Unidos.

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La llegada de Jaramillo a la embajada ocurre, además, en un contexto de intensa movilidad entre los dos países: según cifras de Migración Panamá, Colombia es el segundo país de flujo de ingreso al territorio panameño, con 44.229 colombianos registrados solo en septiembre, por lo que la atención a esa comunidad será uno de los ejes de su gestión.

El nombramiento de Jaramillo Carbonell se oficializó junto con el de Jorge Alberto Jaller, empresario con más de dos décadas de trayectoria directiva en el Grupo Éxito, confirmado como nuevo embajador de Colombia en Venezuela, en el marco del ajuste de la política exterior que adelanta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con los países de la región.

Con la posesión de este viernes, Jaramillo Carbonell inicia formalmente sus funciones al frente de una de las misiones diplomáticas más estratégicas para Colombia, por la cercanía geográfica, la historia compartida y el peso de Panamá como centro logístico, comercial y de conectividad de América Latina.