Resumen: La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, lleva la economía a las aulas con ChikiBank, un programa que enseña educación financiera a 280 estudiantes de cuatro sedes educativas rurales del corregimiento de San Cristóbal, con enfoque STEAM+ y trabajo articulado con docentes y la comunidad educativa.

Economía desde las aulas: 280 niños de escuelas rurales de Medellín aprenden a manejar la plata

Aprender a ahorrar, administrar el dinero y tomar decisiones responsables desde edades tempranas ya es una realidad para 280 estudiantes de cuatro sedes educativas rurales de Medellín. A través de «ChikiBank: economía en la escuela», la Alcaldía de Medellín promueve la educación financiera desde las aulas, conectando el aprendizaje con las dinámicas y las necesidades de las comunidades rurales.

La iniciativa nació del interés de las niñas y los niños por comprender cómo funciona el dinero. A partir de esa curiosidad, las clases de matemáticas se convirtieron en espacios de aprendizaje práctico, donde los estudiantes hacen cálculos, resuelven problemas y fortalecen su razonamiento numérico, mientras descubren cómo aplicar esos conocimientos en la administración de sus propios recursos.

¿Dónde funciona ChikiBank?

La experiencia se desarrolla en los centros educativos Pedregal Alto, San José de la Montaña, Boquerón y El Yolombo, todos ubicados en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de la zona rural de Medellín.

Foto: Alcaldía de Medellín

En estos colegios, las actividades parten de situaciones de la vida cotidiana: los estudiantes hacen cuentas, calculan gastos y aprenden qué significa ahorrar con material didáctico diseñado para la iniciativa. Así, conceptos que pueden parecer de adultos, como el presupuesto o la administración del dinero, se vuelven herramientas concretas que los niños aplican en sus casas y en su entorno.

Detrás de la estrategia hay un trabajo previo con los maestros de las cuatro sedes, quienes integran los temas financieros en las clases de matemáticas para que cada operación y cada problema tenga una aplicación real en la vida de los estudiantes y de sus familias.

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Que los niños entiendan la economía desde temprano no es un tema menor. Entidades como el Banco de la República han impulsado durante años programas de educación económica y financiera en Colombia, al considerar que estas herramientas ayudan a tomar mejores decisiones en la vida adulta: desde organizar un presupuesto familiar hasta evitar deudas innecesarias o caer en fraudes. El emisor, por ejemplo, promueve iniciativas pedagógicas y concursos dirigidos a estudiantes de colegio para acercarles temas como el dinero, el ahorro y el sistema financiero.

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Una apuesta con enfoque STEAM+ y comunidad

ChikiBank incorpora el enfoque STEAM+, que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, y cuenta con el trabajo articulado de docentes, directivos, tutores y la comunidad educativa de cada sede.

Según la Alcaldía de Medellín, este tipo de experiencias pedagógicas reconocen las particularidades de la ruralidad, fortalecen las habilidades de los estudiantes y les brindan herramientas para desenvolverse en su entorno y construir su futuro.

Foto: Alcaldía de Medellín

El programa se suma a otras apuestas de la ciudad por una educación innovadora. De acuerdo con la Secretaría de Educación, más de 5.000 estudiantes y 417 docentes de 208 instituciones educativas públicas y privadas hacen parte de iniciativas como Generación Tech, que incluyen formación en inteligencia artificial, Internet de las Cosas y robótica.

Los expertos recomiendan a los padres de familia reforzar en casa lo que los niños aprenden de economía con hábitos sencillos: darles una alcancía, asignarles pequeñas responsabilidades con el dinero de la semana, explicarles la diferencia entre lo que se necesita y lo que se desea, y mostrarles con el ejemplo cómo se organiza un gasto.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Con ChikiBank, la Alcaldía de Medellín busca que la economía deje de ser un tema exclusivo de los adultos y se convierta en una herramienta de vida desde los primeros años de estudio, especialmente en los territorios rurales de la ciudad.