Resumen: Buen Comienzo realizará tres Festivales Territoriales en noviembre en las comunas Santa Cruz, Aranjuez y Buenos Aires, con juego, lectura y espacios de encuentro para las familias. El primero será el 7 de noviembre en el Coliseo Villa del Socorro. En 2026 ya se han hecho 18 festivales con más de 5.100 participantes.

Buen Comienzo se toma los barrios: tres festivales para que los niños jueguen y las familias se encuentren

La primera infancia también se celebra en los barrios. Con ese espíritu, Buen Comienzo llevará durante noviembre tres Festivales Territoriales a las comunas Santa Cruz, Aranjuez y Buenos Aires, con juego, lectura y espacios para que las familias compartan.

La estrategia de la Alcaldía de Medellín busca convertir parques, canchas y centros culturales en lugares de encuentro, cuidado y participación alrededor de las niñas y los niños.

¿Dónde serán los festivales de Buen Comienzo?

La agenda arrancará en la comuna 2, Santa Cruz, el 7 de noviembre, en el Coliseo Villa del Socorro (calle 104B # 48 – 60), de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Después continuará en la comuna 4, Aranjuez, en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (calle 82A # 55 – 25), entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m.

También llegará a la comuna 9, Buenos Aires, a la cancha del INDER del Parque La Milagrosa (calle 43 con carrera 29), de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

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Foto: Alcaldía de Medellín

18 festivales y más de 5.100 participantes en 2026

Los tres encuentros de noviembre se suman a los resultados del año. Con corte a octubre de 2026, Buen Comienzo ha realizado 18 Festivales Territoriales, con la participación de más de 5.100 personas en 13 comunas y los 5 corregimientos de Medellín.

Según la directora de Buen Comienzo, Clara Vélez, «esta programación se suma a los resultados alcanzados durante el año».

Foto: Alcaldía de Medellín

A través del juego y la lectura, los festivales crean espacios para que las niñas, los niños y sus familias compartan, fortalezcan sus vínculos afectivos y construyan relaciones de confianza. Estas experiencias promueven el aprendizaje, la imaginación y la participación, y convierten los espacios públicos en entornos protectores para la primera infancia.

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Así acompaña Buen Comienzo a las familias de Medellín

Buen Comienzo es el programa de la Alcaldía de Medellín que brinda educación inicial y promueve el desarrollo integral, diverso e incluyente de las niñas, los niños y sus familias durante los primeros cinco años de vida. También atiende a madres gestantes y lactantes.

El programa funciona con distintas modalidades de atención que responden a las necesidades de cada familia. En el Entorno Familiar, por ejemplo, se acompaña el desarrollo desde la gestación hasta los cinco años y se fortalecen las familias, con estrategias que aportan a la nutrición de los niños y de las madres gestantes y lactantes.

En el Entorno Institucional, las niñas y los niños permanecen cinco u ocho horas al día en un jardín o centro infantil, donde reciben educación inicial a cargo de profesionales en pedagogía, cuidado, recreación y estimulación adecuada para su edad, además de hasta el 70 % de su requerimiento calórico diario.

A esa oferta se suman los nuevos espacios que construye la Alcaldía de Medellín: entre 2024 y 2027 son ocho nuevos jardines infantiles para el programa, como el Jardín Infantil Chambacú, en el corregimiento San Cristóbal.

Los Festivales Territoriales complementan ese trabajo: llevan la oferta de Buen Comienzo hasta los barrios, con juego, lectura y encuentros entre generaciones.

Un compromiso compartido con la primera infancia

La directora Vélez resaltó que «estas acciones nos han permitido fortalecer el Ecosistema Distrital de la Primera Infancia, promoviendo entornos protectores y reconociendo que el bienestar y el desarrollo de niñas y niños son una responsabilidad compartida entre las familias, las comunidades y las instituciones».

Foto: Alcaldía de Medellín

Con los tres festivales de noviembre, Buen Comienzo cierra el año llevando experiencias de juego, lectura y encuentro a nuevos territorios, y reafirma su compromiso de acompañar a las niñas y los niños desde la gestación.