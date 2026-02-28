Resumen: Un ataque con drones en la Serranía de San Lucas, sur de Bolívar, dejó 14 militares heridos tras impactar un helicóptero del Ejército Nacional. Paralelamente, una base militar también fue atacada con explosivos. Las autoridades investigan los hechos, atienden a los uniformados y refuerzan la seguridad en la zona, mientras mantienen operaciones para controlar los grupos armados ilegales.

¡Violenta emboscada en Bolívar! Helicóptero del Ejército fue atacado con fusiles y drones; hay 14 heridos

Un operativo militar en la Serranía de San Lucas, sur de Bolívar, se vio interrumpido este sábado luego de un ataque coordinado contra un helicóptero del Ejército Nacional, que transportaba tropas en labores operativas, dejando 14 uniformados heridos.

Según informó la institución castrense, la aeronave fue atacada desde tierra con ráfagas de fusil y explosivos, mientras sobrevolaba la zona. El piloto logró maniobrar la aeronave y trasladar a los soldados hacia la base militar de Santa Rosa del Sur, donde recibieron atención inmediata por parte del personal médico de combate.

En paralelo, la Primera División del Ejército reportó un ataque con drones cargados de explosivos contra la base militar de San Lucas, ubicada en zona rural del municipio de Montecristo. Las autoridades atribuyen esta acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según declaraciones del general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, quien indicó que el uso de estos artefactos fue un intento de frenar las operaciones militares en un territorio históricamente disputado por grupos armados ilegales.

Esto le podría interesar: ¡Por no pagar la ‘vacuna’! Estación de gasolina en Ituango sufrió un ataque con explosivos

La institución castrense confirmó que se mantendrán las operaciones militares en la región y que se adelantaron protocolos de evacuación para trasladar a los soldados heridos a centros asistenciales. “La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará de manera sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales”, afirmaron.

El sur de Bolívar es una de las zonas con mayor presencia de violencia en el país, escenario de enfrentamientos entre el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, que buscan el control de economías ilegales, como la minería ilícita.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se detonan los explosivos cerca de las unidades militares, provocando caos en la zona y obligando a los soldados a evacuar bajo condiciones de riesgo.

Este video muestra el momento exacto del ataque a un helicóptero del Ejército (@COL_EJERCITO) en el sur de Bolívar. Según información oficial hay 12 militares heridos, uno de ellos de gravedad. pic.twitter.com/v7d9CrhCSY — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 1, 2026

Fuentes militares indicaron que se desplegaron equipos especializados para establecer las circunstancias exactas del ataque, recolectar evidencias y avanzar en la identificación de los responsables, con el objetivo de reforzar la seguridad en esta región estratégica, especialmente a pocos días de los próximos comicios del 8 de marzo.