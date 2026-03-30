Ataque con explosivos en Bolívar deja civiles heridos y casas destruidas

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Resumen: Ataque con explosivos en Arenal del Sur dejó civiles heridos y viviendas destruidas. Autoridades investigan.

Una noche de tensión se vivió en el municipio de Arenal del Sur, luego de un ataque con artefactos explosivos dirigido contra una estación de Policía, que dejó personas civiles heridas y graves daños en viviendas cercanas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 29 de marzo, cuando varias detonaciones alarmaron a la comunidad. De acuerdo con reportes preliminares, los explosivos habrían sido lanzados mediante drones, impactando tanto la infraestructura policial como inmuebles aledaños.

Aunque la acción iba dirigida contra la Fuerza Pública, los uniformados resultaron ilesos. Sin embargo, la onda explosiva afectó a residentes del sector.

Una mujer sufrió múltiples lesiones y debió recibir atención médica por la gravedad de las heridas. Por otro lado, una vivienda quedó prácticamente destruida, con daños estructurales severos, techos levantados, paredes colapsadas y electrodomésticos inservibles.

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Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque al ELN, específicamente al frente José Solano Sepúlveda, que mantiene presencia en esta zona del sur de Bolívar y disputa el control territorial con otras estructuras armadas como el Clan del Golfo.

Tras lo ocurrido, unidades del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea desplegaron un operativo conjunto para reforzar la seguridad, acordonar la zona y verificar la presencia de otros explosivos. Además, se convocó un consejo de seguridad extraordinario para evaluar nuevas medidas.

Organizaciones sociales han advertido que la región enfrenta un deterioro del orden público, mientras que habitantes afectados reclaman mayor atención estatal ante los riesgos que implica vivir en medio del conflicto.

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