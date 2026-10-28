Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó deja seis muertos y un capturado, según reporte preliminar

Resumen: Resumen: En la madrugada del 28 de octubre, tropas del CONAT y la Fuerza Aeroespacial Colombiana bombardearon una estructura del Clan del Golfo en Chocó, en el sexto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella. El reporte preliminar registra seis integrantes del grupo muertos y uno capturado, además de diez fusiles, un lanzagranadas, explosivos y municiones incautados. Las tropas verifican los resultados en el terreno.

Minuto30.com .- Un nuevo bombardeo de las Fuerzas Militares golpeó al Clan del Golfo en el departamento del Chocó. La operación, ejecutada en la madrugada de este miércoles 28 de octubre, dejó un balance preliminar de seis integrantes de esa organización criminal muertos y uno más capturado, además de la incautación de armamento, explosivos y municiones.

El ataque aéreo fue desarrollado por tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contra una estructura de este grupo armado que delinque en el litoral Pacífico colombiano.

¿Cómo se desarrolló la operación contra el Clan del Golfo en Chocó?

Sobre la medianoche, el presidente Abelardo De la Espriella le dio la orden al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, de ejecutar el bombardeo, que finalmente se llevó a cabo en horas de la madrugada de este miércoles. De acuerdo con la información preliminar conocida, se trató de una operación de alta precisión dirigida contra integrantes del Clan del Golfo, organización también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia.

Tras la intervención aérea, las tropas avanzan por tierra hacia el área de operaciones para verificar los resultados del ataque y adelantar las labores de registro y control territorial. Con esa verificación en el terreno se consolidará el informe final de la acción militar, por lo que las cifras conocidas hasta ahora pueden variar en las próximas horas.

El balance preliminar: seis muertos y un capturado

De manera preliminar, el balance de la acción militar es de seis integrantes del Clan del Golfo muertos y uno capturado. Las autoridades avanzan en la identificación de las personas que murieron durante la operación, así como en la individualización de la persona capturada.

Además, se reportó la incautación de diez fusiles, un lanzagranadas, un arma corta, municiones de diferentes calibres, explosivos y material de intendencia que se encontraban en poder de la estructura armada.

Según los reportes de inteligencia militar, ese material sería utilizado para cometer atentados contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en la región. Uno de los elementos que ahora es objeto de verificación por parte de las autoridades es el material explosivo hallado en la zona, que presuntamente iba a ser usado para ejecutar un atentado; hasta el momento no se ha establecido cuál habría sido el objetivo de esa acción.

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Sexto bombardeo ordenado por el presidente De la Espriella

Este es el sexto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño, tras posesionarse el pasado 7 de agosto, y la primera vez que su Gobierno ordena un ataque aéreo de este tipo en el departamento del Chocó, de acuerdo con los reportes conocidos.

En horas de la madrugada, el jefe de Estado había anticipado la acción militar y la calificó como un bombardeo «muy importante y estratégico». También anunció que entregará más detalles durante el día, una vez finalice la operación.

La operación se conoció días después de otra intervención aérea realizada en la misma región contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la que murió alias Marcos Pacífico, integrante de esa organización armada.

Un territorio disputado por los grupos armados

El Chocó es un territorio estratégico para el Clan del Golfo, considerada la principal banda criminal de Colombia. Sus estructuras mantienen presencia en varios municipios del litoral Pacífico, donde las autoridades les señalan actividades de narcotráfico, así como enfrentamientos con otras organizaciones armadas ilegales que también operan en la zona, entre ellas el ELN.

Las autoridades han sostenido una ofensiva permanente en la región. Solo en lo que va del año, según el Comando General de las Fuerzas Militares, más de 15 toneladas de sustancias narcóticas pertenecientes a este grupo armado han sido incautadas en el Pacífico colombiano, entre cocaína y marihuana.

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Las autoridades señalaron que los resultados definitivos de la operación se conocerán una vez las tropas terminen la verificación en el terreno. Se espera que en las próximas horas el Gobierno entregue un reporte completo sobre este bombardeo, el sexto de su administración contra los grupos armados.