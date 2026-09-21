Resumen: Operativo de Guardacostas en Turbo dejó cinco capturados y 4.022 paquetes de cocaína incautados, distribuidos en 126 bultos dentro de una embarcación.

Golpe en Urabá: encontraron más de 4 mil paquetes de cocaína escondidos en una embarcación

Un operativo de la Estación de Guardacostas de Turbo terminó con la captura de cinco personas y la incautación de un cargamento de más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína que era movilizado por vía marítima en el Urabá antioqueño.

El procedimiento fue reportado este lunes 21 de septiembre por el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó que la sustancia estaba distribuida en 126 bultos que contenían 4.022 paquetes ocultos dentro de una embarcación. Entre las personas detenidas se encuentra un ciudadano de nacionalidad hondureña.

La información oficial conocida hasta ahora no precisa cuál era el destino de la carga ni identifica a la organización criminal que estaría detrás del transporte. Tampoco se ha informado públicamente el punto exacto donde fue interceptada la embarcación.

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Los cinco capturados y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar el proceso de judicialización y determinar la situación jurídica de los detenidos.

El mandatario calificó el procedimiento como un golpe contra el tráfico de estupefacientes en esta zona de Antioquia y señaló que el cargamento incautado no llegaría a las calles.

En su pronunciamiento también aseguró que “en la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”, como parte del mensaje con el que su administración ha acompañado los recientes operativos contra este delito.

El resultado se conoce en medio de otros procedimientos recientes de la Fuerza Pública contra el transporte marítimo de cocaína. Este lunes, la Armada también reportó dos operaciones en aguas del Caribe que, en conjunto, permitieron incautar más de 4,5 toneladas de la sustancia y capturar a ocho personas.

Por ahora, la investigación en Turbo continúa para establecer el origen y destino del cargamento, así como los posibles vínculos de los capturados con estructuras dedicadas al narcotráfico.

¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá! En Turbo, nuestra Estación de Guardacostas capturó en flagrancia a cinco criminales —uno de nacionalidad hondureña— e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación. Más de cuatro… pic.twitter.com/a5p4HfiIz2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 21, 2026

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