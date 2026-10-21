Resumen: El Ejército destruyó un laboratorio de cocaína del ELN en la vereda San Roque de Sardinata, Norte de Santander, en la operación Oklahoma 035. Fueron incautados 1.149 kilos de cocaína, 151 kilos de pasta base y más de 3.400 galones de químicos líquidos. El golpe económico para esa estructura se estima en 1.067 millones de pesos.

Duro golpe al ELN: Ejército destruyó laboratorio con más de una tonelada de cocaína en Sardinata

El presidente Abelardo de la Espriella informó este miércoles un nuevo golpe contra las finanzas del ELN en Norte de Santander: el Ejército Nacional ubicó y destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína que, según el mandatario, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez de ese grupo armado.

La operación, denominada Oklahoma 035, se adelantó en la vereda San Roque del municipio de Sardinata, en la región del Catatumbo, una zona del país donde esa guerrilla mantiene una histórica presencia y de donde salen buena parte de los cargamentos de droga que se mueven hacia la frontera con Venezuela.

Así fue la operación Oklahoma 035

De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, la acción militar estuvo a cargo de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército y del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), unidades especializadas en operaciones contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados.

Las tropas llegaron hasta la vereda San Roque, en la zona rural de Sardinata, donde estaba camuflada la infraestructura ilegal en medio de la vegetación. Allí ubicaron el laboratorio, aseguraron el material incautado y destruyeron las instalaciones que el ELN usaba para producir el alcaloide.

Según el parte entregado, en el operativo no solo se incautó la droga ya procesada, sino también los insumos con los que la estructura criminal mantenía activa la producción, por lo que el golpe afecta de manera directa la capacidad logística y financiera del frente Juan Fernando Porras Martínez.

Más de una tonelada de cocaína incautada

El balance de la operación Oklahoma 035 dejó resultados contundentes contra esa estructura del ELN:

1.149 kilos de cocaína incautados.

151 kilos de pasta base de coca.

Más de 3.400 galones de sustancias químicas líquidas usadas para producir cocaína.

Centenares de kilos de insumos químicos sólidos.

La destrucción total de la infraestructura criminal de procesamiento.

De acuerdo con las valoraciones entregadas, la operación representa una afectación económica directa estimada en 1.067 millones de pesos para esa estructura armada, entre la droga decomisada, los insumos y la infraestructura destruida.

«¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia», afirmó el presidente De la Espriella al dar a conocer el operativo.

El mandatario agregó que «en la era del Tigre, cada laboratorio destruido significa menos dinero para financiar el terrorismo y más seguridad para los colombianos».

Sardinata, zona clave del ELN en el Catatumbo

Sardinata hace parte de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, uno de los territorios con mayor concentración de cultivos de coca del país y escenario permanente de operaciones militares contra el ELN y otros actores armados que se disputan las rentas del narcotráfico.

El frente Juan Fernando Porras Martínez es una de las estructuras de esa guerrilla con mayor actividad en la zona y ha sido señalado por las autoridades de controlar laboratorios, rutas de tráfico y economías ilegales en varios municipios del Catatumbo.

Este es el segundo golpe importante contra la producción de cocaína en Norte de Santander en lo que va de octubre. A comienzos de mes, las autoridades hallaron otro laboratorio del ELN con 760 kilos de clorhidrato de cocaína en la zona rural del municipio de Santiago, también con miles de galones de insumos líquidos.

Con la operación Oklahoma 035, el Gobierno busca mostrar resultados en su ofensiva contra las finanzas de los grupos armados, en un momento en el que el Catatumbo sigue siendo uno de los principales focos de violencia y de disputa territorial en el país.

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