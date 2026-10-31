¡Duro golpe a la minería ilegal en Buriticá! Ejército destruyó 12 equipos de una unidad de producción

Resumen: El Ejército Nacional intervino una unidad de producción minera usada para la explotación ilícita de yacimientos en la vereda Los Asientos de Buriticá, Antioquia. Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 y la UNIMIL incautaron y destruyeron 12 equipos, entre motores tipo motosierra, eléctricos y de taladro, con una afectación económica cercana a los 30 millones de pesos para las estructuras criminales.

Nuevo golpe contra la minería ilegal en el occidente de Antioquia. Tropas del Ejército Nacional intervinieron una unidad de producción minera que era utilizada para la explotación ilícita de yacimientos en la vereda Los Asientos, del municipio de Buriticá, y destruyeron 12 equipos con los que, al parecer, se extraía mineral de manera ilegal.

El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, en un trabajo conjunto con la UNIMIL, en medio de las operaciones que la Fuerza Pública mantiene contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados en esta zona del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial de la Séptima División del Ejército Nacional, durante la intervención fueron incautados y posteriormente destruidos 12 elementos empleados en esta actividad ilegal, entre ellos motores tipo motosierra, así como motores eléctricos y de taladro. La afectación económica para las estructuras criminales que se beneficiaban de esta unidad de producción se calcula en cerca de 30 millones de pesos.

#EsNoticia | En la vereda Los Asientos, municipio de Buriticá, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, con la UNIMIL, intervinieron una unidad de producción minera utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.



Durante la operación fueron incautados y destruidos 12 elementos empleados en esta actividad ilegal, entre ellos motores tipo motosierra, eléctricos y de taladro, generando una afectación económica cercana a los 30 millones de pesos.



Con estas acciones debilitamos las economías ilícitas de los grupos armados organizados y contribuimos a la protección de los recursos naturales y la seguridad en el territorio.#ContraLaAmenaza #CuartaBrigada — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) October 31, 2026

«Con estas acciones debilitamos las economías ilícitas de los grupos armados organizados y contribuimos a la protección de los recursos naturales y la seguridad en el territorio», señaló la Séptima División del Ejército en su cuenta de X, donde compartió las imágenes del operativo.

Foto: Ejército Nacional

La vereda Los Asientos, donde se desarrolló el operativo, hace parte de la zona rural de Buriticá, un municipio del occidente antioqueño históricamente golpeado por la explotación ilegal de oro. En esta región convergen uno de los proyectos auríferos más grandes del país y decenas de explotaciones informales e ilegales que, según las autoridades, están controladas por estructuras armadas como el Clan del Golfo, que encuentra en la extracción del mineral una de sus principales fuentes de financiación.

Y es que este no es el primer golpe que las autoridades le propinan a la minería ilegal en este municipio en los últimos días. Apenas el pasado martes 27 de octubre se conoció otra intervención en Buriticá, en la que fueron incautados equipos y herramientas avaluados en más de 10 millones de pesos.

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Las operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros se han intensificado en el occidente y el norte de Antioquia, zonas en las que el negocio del oro ilegal se ha convertido en el centro de una disputa armada que ha dejado masacres, desplazamientos forzados y atentados contra la Fuerza Pública. Precisamente, en el vecino municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, las autoridades capturaron en las últimas horas a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que se movilizaban con oro y más de 36 millones de pesos en efectivo.

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Foto: Ejército Nacional

Buriticá ha sido escenario de algunos de los operativos más importantes contra la minería criminal en Colombia. En octubre del año pasado, las autoridades anunciaron el desmantelamiento de la llamada ‘mina de oro’ del Clan del Golfo en este municipio, una estructura que, según las investigaciones, movía cerca de 3 billones de pesos en riqueza ilícita. Además, la Sociedad de Activos Especiales ha adelantado procesos de extinción de dominio sobre predios y bienes usados para la extracción ilegal de oro en la zona.

Las autoridades recordaron que la explotación ilícita de yacimientos mineros no solo financia a los grupos armados, sino que también genera graves daños ambientales y pone en riesgo a las comunidades que habitan cerca de las zonas de extracción. Por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa a las líneas de atención de la Fuerza Pública.

Con este nuevo resultado, el Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar las operaciones contra la minería ilegal en Antioquia, no solo para golpear las finanzas de los grupos armados organizados, sino también para proteger los recursos naturales de la región, gravemente afectados por la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y otros químicos utilizados en la extracción informal del oro.