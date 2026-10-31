Resumen: El Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército y el Gaula de la Policía capturaron en el corregimiento Jardín de Tamaná, de Cáceres, a dos presuntos integrantes de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo; les incautaron un revólver, droga, oro y más de $36 millones en efectivo.

Cayeron dos presuntos integrantes del Clan del Golfo con oro y más de $36 millones en Cáceres

En desarrollo de operaciones coordinadas entre el Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía Nacional fueron capturados dos presuntos integrantes de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el corregimiento Jardín de Tamaná, del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

El reporte fue entregado por la Séptima División del Ejército, que precisó que los señalados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Allanamientos en el corregimiento Jardín de Tamaná

La acción militar y policial se registró en el corregimiento Jardín de Tamaná, jurisdicción del municipio de Cáceres, donde los uniformados llevaron a cabo diligencias de allanamiento y registro a inmuebles, en el marco de las operaciones que las tropas adelantan contra las estructuras armadas que delinquen en esa subregión de Antioquia.

De acuerdo con la información oficial, fue en medio de esas diligencias que los soldados y los policías ubicaron a los dos sujetos, que presuntamente hacían parte de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, uno de los brazos armados del Clan del Golfo que operan en el Bajo Cauca.

Les incautaron arma, droga, oro y más de $36 millones en efectivo

Según el parte oficial, en el desarrollo de la operación fue incautado un revólver con cuatro cartuchos, más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína, tres grameras y un radio de comunicaciones.

Además, las autoridades hallaron más de 290 gramos de oro, una máquina contadora de dinero, 12 panfletos alusivos a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, alrededor de 36 millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Todo el material, al igual que los dos capturados, quedó en manos de las autoridades competentes para los procesos judiciales a los que haya lugar.

Señalados de extorsionar a mineros, ganaderos y comerciantes

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, estos sujetos serían los dinamizadores de las extorsiones contra mineros, ganaderos, comerciantes y comunidad en general de los municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Esa subregión, en el norte del departamento de Antioquia, es una de las zonas del país donde el Clan del Golfo mantiene presencia armada y donde la Fuerza Pública adelanta operaciones permanentes contra las economías ilegales que financiarían a esa organización criminal.

El Ejército Nacional señaló que las tropas seguirán adelantando operaciones orientadas a neutralizar los diferentes componentes y capacidades del grupo armado organizado Clan del Golfo, con el fin de generar condiciones de seguridad para los habitantes de esta subregión del departamento de Antioquia.

Otros golpes recientes contra esa estructura en Antioquia

Este mismo sábado, el Gaula Militar Bajo Cauca y la Sijín de la Policía capturaron en Caucasia a cuatro personas y aprehendieron a una menor de edad señaladas de pertenecer a la misma subestructura, a las que les incautaron droga, municiones y material de intendencia, según informaron las autoridades.

Días atrás, las unidades militares también inutilizaron maquinaria e insumos usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural de Nechí, otro de los municipios del Bajo Cauca en los que la Fuerza Pública mantiene operaciones ofensivas contra esa organización criminal.

En esa misma zona del departamento se registraron además combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo, que dejaron una persona muerta y una capturada, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades.

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Foto: Ejército Nacional.