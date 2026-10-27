¡Golpe a la minería ilegal en Buriticá! Incautan equipos y herramientas por más de 10 millones

Resumen: El Ejército, junto con UNIMIL, incautó en la vereda Los Asientos, en Buriticá, Antioquia, herramientas y equipos usados en minería ilegal avaluados en más de 10 millones de pesos. La acción busca debilitar las economías ilícitas y reforzar la seguridad en la zona.

Soldados del Ejército Nacional asestaron un nuevo golpe a la explotación ilícita de yacimientos mineros en Buriticá, Antioquia, uno de los municipios del occidente del departamento donde el oro ha sido, por años, motivo de disputas, operativos y preocupación para las autoridades. La acción dejó en manos de la fuerza pública herramientas y equipos usados para extraer minerales de forma ilegal.

El procedimiento se realizó en la vereda Los Asientos, zona rural de Buriticá. Allí, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaron la operación en coordinación con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (UNIMIL). De acuerdo con el reporte divulgado por la Séptima División del Ejército, los elementos incautados están avaluados en más de 10 millones de pesos.

#ContraLaAmenaza | En la vereda Los Asientos, en el municipio de Buriticá, Antioquia, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la #CuartaBrigada, en coordinación con la UNIMIL, incautaron herramientas y equipos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, avaluados en más de 10 millones de pesos.



Con estas acciones, el @COL_EJERCITO contribuye al debilitamiento de las economías ilícitas y al fortalecimiento de la seguridad en el territorio. #PatriaHonorLealtad — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) October 27, 2026

Aunque el balance oficial no detalla cuáles fueron las máquinas o los implementos exactos que quedaron decomisados, sí precisa que se trataba de herramientas y equipos empleados en la explotación ilícita de yacimientos mineros. Es decir, el material hacía parte de la infraestructura con la que, según los militares, se desarrollaban actividades de extracción por fuera de la ley.

Un golpe a las economías ilícitas

Para la institución, este tipo de resultados apuntan a debilitar las economías ilícitas que se alimentan de la minería sin control y a reforzar la seguridad en el territorio. El Ejército lo enmarcó dentro de la campaña #ContraLaAmenaza, con la que la Séptima División, que protege a los habitantes de Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, difunde sus acciones contra las estructuras criminales.

El reporte fue publicado este martes 27 de octubre en la red social X, en la cuenta oficial de la Séptima División, y se suma a otras actuaciones recientes de la fuerza pública en la región por cuenta de la minería ilegal.

Los Asientos, otra vez en el radar

La vereda Los Asientos no es un nombre nuevo en la agenda judicial y social de Buriticá. Hace pocos días, el 21 de octubre, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) intervino diez predios en esa misma zona rural, donde las autoridades reportaron nueve bocaminas activas y la presunta existencia de túneles que conectarían con desarrollos mineros formales. Esa intervención generó polémica por los desalojos, que según organizaciones sociales afectarían al menos a 20 familias, y derivó en una acción de tutela admitida por un juzgado de Santa Fe de Antioquia.

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Aunque se trata de procedimientos distintos, el contraste muestra lo complejo que es el panorama en esta parte de Antioquia: por un lado, el Estado insiste en frenar la explotación ilegal de oro; por el otro, hay comunidades que piden garantías y que se revisen con cuidado las decisiones que las afectan.

Operativos que se repiten en Buriticá

Los resultados contra la minería ilegal en Buriticá se han venido sumando durante el año. En mayo, la Policía Nacional reportó la captura de seis personas y la incautación de explosivos, municiones, un arma de fuego y maquinaria en la mina El Higabra, también en jurisdicción del municipio. En agosto, las autoridades intervinieron tres minas ilegales en el territorio en medio de un operativo que fue destacado como un golpe al oro ilegal.

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La presencia de UNIMIL en estas operaciones tampoco es nueva. Esta unidad, creada para enfrentar la minería ilegal y las estructuras criminales asociadas a ella, ha acompañado procedimientos en Buriticá en los que se han presentado situaciones de alto riesgo para los uniformados.

Qué sigue

Por ahora, las autoridades no han informado si hubo capturas o si los equipos incautados serán puestos a disposición de alguna entidad para el trámite correspondiente. Tampoco se conoció a quién pertenecían las herramientas ni si el lugar donde se hallaron estaba en funcionamiento al momento de la llegada de los soldados.

Lo que sí dejó claro el Ejército es que las acciones continuarán en la zona. Con operativos como este, la fuerza pública busca limitar los recursos con los que operan quienes explotan el oro sin licencia y proteger a las comunidades rurales de Buriticá de los efectos que esta actividad trae consigo, desde el daño ambiental hasta los riesgos para la seguridad.

Minuto30 seguirá atento a cualquier nuevo reporte oficial sobre este procedimiento y sobre la situación de la minería ilegal en Buriticá y el resto de Antioquia.