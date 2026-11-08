Dura baja en el Bayern: Manuel Neuer sufre rotura parcial de tendón y estaría unos dos meses fuera

Resumen: Manuel Neuer, capitán del Bayern Múnich, sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho en la victoria 2-1 sobre el Mainz y quedó por fuera «por el momento», según el club. Medios alemanes calculan una baja de unos dos meses. El arquero, de 40 años, se mostró optimista en redes sociales y Jonas Urbig lo reemplazará en el arco.

El Bayern Múnich confirmó este domingo una de sus peores noticias de la temporada: Manuel Neuer, su capitán y portero histórico, sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho y quedará por fuera de las canchas «por el momento», sin que el club alemán se comprometiera con una fecha de regreso.

La lesión se produjo este sábado en la victoria 2-1 del Bayern como visitante ante el Mainz, por la novena jornada de la Bundesliga. Fue un partido cargado de simbolismo para el veterano guardameta: con 40 años y 225 días, Neuer se convirtió en el jugador de mayor edad en defender al Bayern en la historia del campeonato alemán, en su partido número 550 en la Bundesliga.

Pero la celebración duró poco. Poco antes del descanso, el capitán se resintió del pie derecho en la jugada del gol del empate del Mainz, que finalmente fue anulado por fuera de lugar. Tras recibir atención médica durante varios minutos, quedó claro que no podía seguir y en el minuto 45 dejó su lugar al joven Jonas Urbig (23 años), el arquero llamado a tomar su relevo en el club muniqués.

El diagnóstico y el tiempo de baja

Los exámenes realizados este domingo en Múnich por el cuerpo médico del club confirmaron la rotura parcial del tendón del pie derecho. El Bayern se limitó a informar que Neuer estará de baja «por el momento», pero los medios alemanes ya hablan de un periodo de unos dos meses, lo que lo tendría por fuera al menos hasta el parón invernal de la Bundesliga, entre finales de diciembre y comienzos de enero.

De cumplirse ese pronóstico, el portero se perdería unos nueve partidos: cinco de Bundesliga, dos de Liga de Campeones y uno de Copa. Sería una nueva y dura baja para un equipo ya muy castigado por las lesiones: el técnico Vincent Kompany se recupera de una irritación meníngea, y en la enfermería también figuran Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari y el delantero colombiano Luis Díaz.

La lesión es, además, una reincidencia. Neuer ya se había perdido varios partidos esta temporada por una irritación del tendón del mismo pie, que lo obligó a pausar tres encuentros. Apenas el martes pasado había vuelto a la portería en la victoria 2-0 sobre el Atlético de Madrid por la Champions League, y después de ese partido admitió con franqueza que llevaba semanas difíciles, con dolor al caminar todos los días.

«Es el mismo problema que ya tenía en el pie. Ahora ha vuelto a aparecer. Esperamos que no sea tan grave», dijo tras el partido ante el Mainz el directivo deportivo Max Eberl.

El mensaje de Neuer en redes sociales

El propio arquero se pronunció este domingo en sus redes sociales con una fotografía en la que aparece apoyado en muletas, con ropa deportiva negra y una sonrisa serena, junto a un mensaje de optimismo para sus más de 15 millones de seguidores:

«Una lesión nunca llega en el momento adecuado, pero es parte del juego. Ya he pasado por esto antes y también superaré esta. De ahora en adelante: plena concentración en la recuperación. Hasta entonces, apoyaré a los muchachos en la cancha dondequiera que pueda. Agradezco de verdad todas sus palabras de ánimo».

En pocas horas, la publicación superó los 130.000 ‘me gusta’ y acumuló miles de comentarios de apoyo de aficionados de todo el mundo.

Una leyenda en la recta final de su carrera

A sus 40 años, Neuer vive probablemente su última temporada como profesional. En mayo renovó su contrato con el Bayern por un año más y en julio reconoció que «es muy probable» que cuelgue los guantes al final de la temporada 2026/27. Su palmarés lo pone entre los más grandes de la historia del fútbol alemán: campeón del mundo con Alemania en 2014, dos Ligas de Campeones y 13 títulos de Bundesliga, marca que comparte con Thomas Müller como los más ganadores del torneo.

Esta temporada ha jugado nueve partidos en todas las competiciones y está a 52 encuentros del récord absoluto de presencias en la Bundesliga, que tiene Charly Köbel con 602.

Mientras Neuer se concentra en su recuperación, la portería del líder de la Bundesliga —que suma 21 puntos en las primeras nueve jornadas— quedará en manos de Jonas Urbig, fichado en enero de 2025 y señalado desde su llegada como el heredero del legendario capitán.

Lea también: Vincent Kompany sale del hospital: el técnico del Bayern sufrió una irritación de las meninges

También te puede interesar: Lucho Díaz se lleva la pelota para la casa: ¡Hat-trick del colombiano en goleada del Bayern!

Foto: Instagram