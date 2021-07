«Esas bestias malnacidas tienen que pagar toda la carga de la justicia»: Duque por denuncia de violaciones a niños

El presidente de la República -Iván Duque- se pronunció luego de las 14 denuncias que se conocieron sobre la presunta violación de niños en un centro infantil adscrito a Buen Comienzo en el barrio Aranjuez de Medellín.

Y es que en la Inauguración de la Institución Educativa Familia de Nazareth en Riohacha, Duque habló del tema del abuso sexual a niños, de cara a esas denuncias en Medellín y dijo que: «Hemos visto con dolor serias denuncias de abusos sexuales contra niños en lugares que estaban destinados para su cuidado; me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo, ver ese abuso a los niños de Colombia, y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos, tienen que pagar toda, toda la carga de la justicia por lo que cometieron».

Asimismo, el presidente Duque señaló que desde su Gobierno se ha insistido en la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, «ya sacamos adelante el acto legislativo y el próximo martes vamos a estar sancionando esa ley».

Recordemos que hasta el momento no ha sido capturado el presunto violador de estos menores, quien llevaba tres años en este jardín y que ha sido denunciado por varias madres.

